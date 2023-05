Região russa de Belgorod é alvo de ataques com drones

A região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, sofreu vários ataques noturnos com drones um dia após uma incursão de combatentes procedentes do país vizinho, anunciaram nesta terça-feira (23) as autoridades locais.

Os ataques contra residências e edifícios administrativos em Grayvoron, capital do distrito de mesmo nome, e na localidade de Borissovka não provocaram vítimas nem feridos, afirmou o governador de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, em uma mensagem na rede social Telegram.

Gladkov informou que as forças russas iniciaram uma operação na área de fronteira de Belgorod com a Ucrânia para procurar os combatentes armados que entraram na segunda-feira na Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A operação de busca executada pelo ministério da Defesa e as forças de segurança prossegue no distrito de Grayvoron, escreveu Gladkov no Telegram.

"As forças de segurança estão fazendo todo o necessário", destacou.

bur/pz/zm/fp