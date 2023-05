Real Sociedad vence Almería (1-0) e fica a um passo da Champions; Celta perto da permanência

A Real Sociedad (4º) está a um passo de voltar à Liga dos Campeões, depois de vencer o Almería (15º) por 1 a 0 nesta terça-feira (23), enquanto o Celta (14º) ficou mais perto da permanência na primeira divisão graças ao empate (1-1) contra o Girona (8º).

Em Anoeta, o japonês Takefusa Kubo (48') marcou o único gol da Real Sociedad contra o Almería, num jogo com amplo domínio dos donos da casa, que apesar disso não conseguiram marcar mais gols.

Com esta vitória, a Real soma 68 pontos e só um desastre a impedirá de voltar à Champions na próxima temporada, após a última participação no principal torneio continental de clubes na temporada 2013-2014.

O Villarreal (5º com 60 pontos) precisa vencer os três jogos que lhe restam até o final da temporada, incluindo o desta quarta-feira contra o Cádiz, e torcer para que a Real Sociedad não some mais pontos, contra Atlético de Madrid e Sevilla, para tirar a vaga na Liga dos Campeões do time basco comandado por Imanol Aguacil.

Em outro jogo desta 36ª rodada da LaLiga disputado nesta terça, Celta e Girona empataram em 1 a 1, resultado que deixou os galegos com 40 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.

Carles Pérez colocou o Celta na frente no final do primeiro tempo (42') e o veterano atacante uruguaio Christian Stuani empatou para os catalães no segundo tempo (59').

O goleiro argentino Paulo Gazzaniga foi um dos grandes destaques na conquista do ponto do Girona, que ainda tem poucas chances de disputar algum torneio europeu na próxima temporada.

--- Jogos da 36ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Real Sociedad - Almería 1 - 0

Celta Vigo - Girona 1 - 1

Valladolid - Barcelona

- Quarta-feira:

(14h30) Elche - Sevilla

Villarreal - Cádiz

Real Madrid - Rayo Vallecano

(17h00) Betis - Getafe

Espanyol - Atlético de Madrid

- Quinta-feira:

(14h30) Mallorca - Valencia

(16h30) Osasuna - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 85 35 27 4 4 65 15 50

2. Atlético de Madrid 72 35 22 6 7 63 27 36

3. Real Madrid 71 35 22 5 8 70 33 37

4. Real Sociedad 68 36 20 8 8 48 32 16

5. Villarreal 60 35 18 6 11 54 36 18

6. Betis 56 35 16 8 11 43 38 5

7. Athletic Bilbao 50 35 14 8 13 46 39 7

8. Girona 49 36 13 10 13 56 51 5

9. Sevilla 48 35 13 9 13 44 49 -5

10. Osasuna 47 35 13 8 14 32 39 -7

11. Rayo Vallecano 46 35 12 10 13 42 47 -5

12. Mallorca 44 35 12 8 15 33 40 -7

13. Valencia 40 35 11 7 17 39 41 -2

14. Celta Vigo 40 36 10 10 16 41 51 -10

15. Almería 39 36 11 6 19 46 62 -16

16. Cádiz 38 35 9 11 15 28 50 -22

17. Getafe 35 35 8 11 16 31 44 -13

18. Valladolid 35 35 10 5 20 30 62 -32

19. Espanyol 34 35 8 10 17 44 61 -17

20. Elche 20 35 4 8 23 27 65 -38

./bds/mcd/aam/cb