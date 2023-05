Polícia espanhola anuncia três detenções por insultos racistas contra Vini Jr

A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira (23) a detenção em Valência (leste) de três jovens suspeitos de proferir insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, durante a partida de LaLiga no domingo entre o clube merengue e o Valencia.

"A polícia deteve três jovens em Valência por comportamentos racistas ocorridos no domingo passado no jogo entre Valencia CF e Real Madrid", informou a Polícia Nacional, que abriu uma investigação após os acontecimentos que provocaram uma onda de indignação, na Espanha e no exterior.

