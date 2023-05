Pauta de infográficos

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 23 de maio às 4h (Bras.). (135 x 165 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da zona fronteiriça entre Rússia e Ucrânia localizando o distrito de Graivoron, na região de Belgorod, objetivo de uma incursão de combatentes da Ucrânia e de um ataque com drones, segundo as autoridades locais. (90 x 87 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapa da linha de frente em torno da cidade ucraniana de Bakhmut. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da zona fronteiriça entre Rússia e Ucrânia, localizando as nove cidades do distrito de Graivoro de onde foram retirados civis após a incursão de um grupo armado vindo da Ucrânia. (90 x 87 mm) - Disponível

* Sudão-conflito-hospitais-Forças-Armadas:

1/ Mapa de Cartum, capital do Sudão, com a situação dos hospitais segundo os últimos dados disponíveis. (135 x 111 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa do Sudão e dos países vizinhos, com o número de pessoas refugiadas por país, em 21 de maio de 2023, segundo o ACNUR. (135 x 155 mm) - Disponível

3/ Evolução estimada do número de pessoas que necessitam de ajuda no Sudão, desde 2015, segundo dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), revisada em maio de 2023. (90 x 78 mm) - Disponível

* Irlanda-internet-empresas-UE:

1/ Montante das multas e tipo de infração cometida contra o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, por país.(135 x 150 mm) - Reenvio disponível

2/ Empresas multadas por infringir o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, por país. (135 x 175 mm) - Reenvio disponível

3/ Empresas multadas por infringir o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, por país. (135 x 140 mm) - Atualização disponível

* Brasil-meio-ambiente-França-eletricidade-animais-preservação: localização do parque eólico em Canudos, da empresa francesa Voltalia, cuja obra, na etapa final, foi paralisada em meados de abril porque as enormes torres de 90 metros, com aerogeradores de 120 metros, atravessam duas áreas onde a arara-azul-de-lear pernoita. (90 x 93 mm) - Disponível

* Espanha-investigação-polícia-fbl-racismo: infográfico com o número de casos de racismo identificados pelas forças de segurança na Espanha, desde 2014. (89 x 63 mm) - Disponível

* NBA-basquete-EUA-EUA: partidas das conferências Oeste e Leste nos play-offs da NBA, na fase final da temporada 2022-2023 da liga de basquete dos Estados Unidos. (225 x 124 mm) - Atualização disponível

* Auto-mundial-F1-2023-Mônaco:

1/ Apresentação do circuito de Montecarlo, onde acontece o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco 2023, em 28 de maio. (135 x 95 mm) - Disponível

2/ Apresentação do circuito do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco em Montecarlo em 28 de maio. (90 x 95 mm) - Disponível

* Nepal-Everest-meio-ambiente-turismo: itinerário da principal via de acesso ao cume do monte Everest pelo lado sul, no Nepal. (135 x 101 mm) - Reenvio disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/