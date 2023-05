Partido de Xanana Gusmão vence eleições no Timor Leste

O partido de Xanana Gusmão, herói da independência do Timor Leste, venceu as eleições legislativas no país, mas não conquistou a maioria absoluta, de acordo com os resultados oficiais divulgados nesta terça-feira (23).

O opositor Congresso Nacional para a Reconstrução Timorense recebeu 41,6% dos votos, enquanto a Frente Revolucionária do Timor Leste Independente (Fretilin), líder da atual coalizão de governo, registrou 25,7%, segundo a Comissão Eleitoral.

O resultado da votação de domingo abre caminho para o retorno ao poder de Gusmão, 76 anos e primeiro presidente do Timor Leste, se ele conseguir formar uma coalizão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem um vencedor claro nas urnas, a Constituição permite que o partido mais votado forme um governo de coalizão.

str-lgo/qan/mas/zm/fp