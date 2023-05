Nos EUA, motorista joga caminhão em barreira de segurança perto da Casa Branca e é preso

Um homem foi preso em Washington, nos Estados Unidos, após colidir com um caminhão em uma barreira de segurança em um parque em frente à Casa Branca, na noite deSTA segunda-feira, 22. Os agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos acreditam que a batida tenha sido intencional, conforme anunciou o porta-voz Anthony Guglielmi, em conta que mantém no Twitter.

Com um caminhão alugado da empresa U-Haul, o motorista bateu na barreira perto do lado norte da Lafayette Square por volta das 22h. Ninguém ficou ferido. Entretanto, de acordo com uma afiliada da rede de televisão Fox, hóspedes de hotéis próximos ao local do episódio receberam ordens para deixar a área após o acidente.

Oficiais do Serviço Secreto e do Departamento de Polícia Metropolitana revistaram o caminhão após o acidente. De acordo com a emissora local WUSA9, afiliada da rede CBS, uma bandeira nazista foi encontrada no caminhão, mas as autoridades não revelaram informações sobre o símbolo, nem forneceram detalhes adicionais sobre o possível motivo ou sobre a identidade do motorista.

A Polícia de Parques dos EUA disse que o homem foi preso sob várias acusações, incluindo ameaça de morte, sequestro ou infligir danos a um presidente, vice-presidente ou membro de sua família; agressão com arma perigosa; condução imprudente; destruição de propriedade federal; e transgressão. (Com agências internacionais).