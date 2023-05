Lucro da Gazprom caiu 41% em 2022 por sanções contra o gás russo

O lucro líquido da Gazprom caiu 41,4% em 2022, ano marcado por uma queda acentuada nas exportações de gás da Rússia, devido a sanções ligadas ao conflito na Ucrânia.

O lucro líquido passou de 2,09 trilhões de rublos (26 bilhões de dólares, 145 bilhões de reais na cotação da época) em 2021 para 1,23 trilhão (15 bilhões de dólares, 78,2 bilhões de reais na cotação da época) no ano passado, segundo o relatório anual da gigante russa do gás, publicado nesta terça-feira (23) e citado por agências de notícias russas.

O grupo, um pilar da economia russa dirigido por colaboradores próximos do presidente Vladimir Putin, foi um dos principais alvos das sanções ocidentais.

Em um comunicado publicado em separado, o grupo explica que o "aumento dos pagamentos de impostos no segundo semestre teve impacto no valor dos benefícios".

Para enfrentar esta situação, a Gazprom - empresa cotada na Bolsa de Valores de Moscou, mas com 50,2% do seu capital controlado pelo Estado - propõe não pagar dividendos aos seus acionistas pelos resultados de 2022.

A Gazprom perdeu praticamente todo o mercado europeu no ano passado, exceto o Gás Natural Liquefeito (GNL) que os países da União Europeia (UE) continuam comprando por falta de alternativa.

As sanções visam a limitar as receitas relacionadas com as exportações de gás, de forma a privar o Kremlin de recursos significativos para financiar a ofensiva militar na Ucrânia.

