JPMorgan Chase investe US$ 200 milhões em remoção de carbono

O banco JPMorgan Chase anunciou, nesta terça-feira (23), que assinou acordos de longo prazo para comprar 200 milhões de dólares (R$ 993 milhões) em remoção de dióxido de carbono, dizendo que o investimento impulsionaria uma solução emergente importante para a mudança climática.

Os acordos levarão à remoção e ao armazenamento de 800.000 toneladas métricas de dióxido de carbono, permitindo que o banco iguale suas emissões diretas até 2030, disse o JPMorgan em um comunicado à imprensa.

As ações do plano incluem uma série de acordos com empresas de remoção de carbono, bem como compromissos financeiros com intermediários do mercado de carbono para reforçar os principais investimentos em tecnologia.

"Financiar tecnologias promissoras necessárias para ajudar a acelerar a transição de baixo carbono requer capital e experiência", disse o presidente do JPMorgan Chase, Daniel Pinto.

"Estamos trabalhando para impulsionar o desenvolvimento em escala da remoção e armazenamento de carbono como soluções comerciais e pretendemos enviar um forte sinal ao mercado".

A iniciativa representa um dos maiores compromissos de uma grande empresa em remoção de carbono até agora. Os maiores programas foram o projeto da Microsoft para remover 2,8 milhões de toneladas de carbono, seguido pela Airbus com 400.000 toneladas, de acordo com o cdr.fyi, site que acompanha o mercado de remoção de carbono.

Sob um dos projetos anunciados na terça-feira, o JPMorgan assinou um contrato de nove anos com a Climeworks para fornecer 25.000 toneladas métricas de remoção de carbono.

O acordo é um marco na promoção "da expansão das soluções de remoção de carbono de alta qualidade", disse Christoph Gebald, CEO da Climeworks.

O anúncio ocorre no momento em que o JPMorgan e outras empresas gigantes também enfrentam apelos por esforços mais agressivos para lidar com a mudança climática, como uma redução imediata dos combustíveis fósseis.

Na reunião anual do JPMorgan na semana passada, a Sierra Club Foundation ofereceu uma resolução pedindo ao banco que estabeleça uma "eliminação gradual" dos empréstimos para projetos de petróleo e gás e observando que o JPMorgan forneceu mais de US$ 382 bilhões (R$ 1,8 trilhão) em empréstimos e subscrições entre 2016 e 2021 .

Mas o JPMorgan disse que, embora apoie soluções de energia limpa, "uma retirada abrupta do financiamento de novos projetos de petróleo e gás natural não seria prudente", e instou os acionistas a rejeitar a medida, citando a necessidade de equilibrar segurança energética, prioridades econômicas e ambientais.

A medida obteve apenas oito por cento dos votos dos acionistas.

jmb/dw/dd