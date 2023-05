Flamengo visita Ñublense para confirmar melhora com Sampaoli e não se complicar na Libertadores

O Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, vai buscar uma vitória no Chile contra o Ñublense nesta quarta-feira (24) para confirmar a melhora da equipe desde a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli e não complicar sua classificação para as oitavas de final.

O time carioca tem apenas uma vitória em três jogos, depois de perder na estreia para o Aucas no Equador (2 a 1) e empatar com o Racing na Argentina (1 a 1). O único resultado positivo veio justamente contra o Ñublense, no Maracanã (2 a 0), na segunda rodada.

O rubro-negro é o segundo colocado do Grupo A com 4 pontos, três atrás do Racing, que nesta terça encara o Aucas na altitude de Quito. Uma vitória pode dar a classificação aos argentinos já nesta quarta rodada, caso o Flamengo vença seu jogo no Chile.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do começo irregular na temporada, o 'Mengão' parece melhorar pouco a pouco. O time vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.

Já o Ñublense empatou em 1 a 1 com a Universidad de Chile no último sábado e é um dos times que mais sofreu gols no Campeonato Chileno, onde está mais perto da zona de rebaixamento do que da parte de cima da tabela.

A falta de gols no Flamengo segue preocupando Sampaoli. O argentino tentou implantar ideias como a pressão na saída adversária, intensidade e posse de bola, mas a equipe ainda sofre para marcar.

No domingo, contra o Corinthians, o rubro-negro teve o controle do jogo e criou oportunidades, mas só conseguiu balançar as redes nos acréscimos do segundo tempo. Na Libertadores, o time fez apenas quatro gols até aqui.

"A equipe vem de uma sequência muito forte e sentiu os cinco jogos em 12 dias", afirmou Sampaoli depois da vitória sobre o 'Timão'.

Ñublense e Flamengo se enfrentam no estádio Municipal de Concepción, a 500 quilômetros de Santiago, na quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), com arbitragem do uruguaio Esteban Ostojich.

Prováveis escalações:

Ñublense: Nicola Pérez - Enzo Guerrero, Rafael Caroca, Nicolás Salazar - Raimundo Rebolledo, Lorenzo Reyes, Juan Leiva, Bernardo Cerezo, Jorge Henríquez - Patricio Rubio, Pablo Aránguiz. Técnico: Jaime García.

Flamengo: Santos - Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Erick Pulgar, Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson - Gabibol, Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

axl/pa/gfe/cb