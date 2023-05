Exército israelense derruba casa de palestino que cometeu atentado

O exército israelense destruiu nesta terça-feira (23), na Cisjordânia ocupada, a residência de um palestino que executou um atentado com bomba em Tel Aviv em março.

"Forças do exército e da guarda de fronteira destruíram durante a noite, na localidade de Nilin, a residência do terrorista Mutaz Khawaja, que cometeu em 9 de março de 2023 um atentado com arma de fogo na rua Dizengoff de Tel Aviv", afirma um comunicado do exército. Um israelense morreu e dois ficaram feridos no ataque.

Khawaja, 23 anos, era membro do braço armado do Hamas, as brigadas Ezzedine al-Qassam, e foi morto por tiros da polícia israelense após o ataque.

O exército divulgou um vídeo que mostra o momento em que suas tropas posicionaram os explosivos para destruir o apartamento. As autoridades de Nilin informaram que os moradores do prédio de três andares deixaram o local antes da operação.

Os habitantes do prédio colocaram grandes fotos de Khawaja na lateral do edifício.

As autoridades israelenses alegam que a política de demolir as casas dos palestinos que executaram atentados contra israelenses ou tornar seus apartamentos inabitáveis tem um efeito de dissuasão.

A prática, no entanto, é criticada por organizações de defesa dos direitos humanos, que consideram a medida uma punição coletiva.

