EUA vence Fiji (3-0) e vai às oitavas do Mundial Sub-20

Os Estados Unidos levaram mais de uma hora para furar a retranca armada pela seleção de Fiji nesta terça-feira (23) e conquistar uma vitória de 3 a 0 no Grupo B, que deu a eles uma vaga nas oitavas de final do Mundial Sub-20, na Argentina.

No estádio San Juan, o meia Diego Luna, do Real Salt Lake, abriu o placar aos 67 minutos de jogo com um chute rasteiro, quebrando o forte esquema defensivo da equipe da Oceania, liderada em campo pelo goleiro Aydin Murtahib.

Mas aos 88 minutos, o atacante Kade Cowell, o melhor em campo, deu tranquilidade aos Estados Unidos ao marcar o segundo gol.

Já com a vitória no bolso, a seleção do técnico Michael Varas fechou o placar nos acréscimos (90+8') por meio de Caleb Wiley.

A seleção norte-americana, com seis pontos em dois jogos e a primeira a se classificar para as oitavas de final, enfrentará na última rodada da fase de grupos a Eslováquia, que goleou Fiji por 4 a 0 na primeira rodada.

Os americanos haviam estreado com uma vitória apertada (1-0) sobre o Equador.

Apesar da derrota, a seleção da Polinésia ainda tem chances de avançar para a próxima fase como um dos quatro melhores terceiros colocados.

