Escritor búlgaro vence o International Booker Prize

O escritor búlgaro Georgi Gospodinov e a tradutora Angela Rodel ganharam nesta terça-feira o renomado prêmio literário britânico International Booker Prize, pelo romance "Time Shelter".

O prêmio reconhece obras de ficção de todo o mundo que foram traduzidas para o inglês, e o valor de US$ 62.000 é dividido em partes iguais entre o autor e o tradutor.

A obra premiada gira em torno de uma "clínica do passado" que oferece um tratamento experimental para o mal de Alzheimer. Para ativar a memória dos pacientes, recria a atmosfera de décadas passadas nos mínimos detalhes. Com o tempo, pessoas saudáveis passam a frequentar a clínica, buscando escapar dos horrores da vida moderna.

"É um romance que convida à reflexão e vigilância tanto quanto nos comove, porque a linguagem - sensível e precisa - consegue capturar, no estilo de Proust, a fragilidade extrema do passado", comentou a escritora franco-marroquina Leila Slimani, presidente do júri.

Nascido em 1968, o romancista e poeta Gospodinov é o autor contemporâneo búlgaro mais aclamado internacionalmente. Suas obras foram traduzidas para 25 idiomas.

Angela Rodel nasceu em Minnesota, mas vive e trabalha na Bulgária. Suas traduções de poesia e prosa foram publicadas em revistas literárias e antologias. Em 2014, ela recebeu a nacionalidade búlgara, por sua obra e contribuição para a cultura daquele país.

