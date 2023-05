Comunicado do Business Wire :Percona

Percona, líder em software, suporte e serviços de bancos de dados com código aberto a nível empresarial, anunciou hoje descobertas iniciais de seu relatório Pesquisa sobre o Estado de Bancos de Dados com Código Aberto de 2023 durante sua conferência anual Percona Live. Segundo a pesquisa com cerca de 300 profissionais de bancos de dados que trabalham em empresas de pequeno a médio porte a grandes empresas, o mercado de bancos de dados está atualmente em um período de estagnação em torno de implantações e mudanças de banco de dados, provavelmente devido à incerteza econômica e recuperação após a COVID-19. A pesquisa indica que a maioria das organizações não planeja fazer alterações significativas em suas estratégias de bancos de dados durante os próximos três anos.

Junto com esta revelação mais abrangente, o estudo esclarece as diversas preocupações com operações de bancos de dados para organizações, incluindo desafios em torno da agilidade de desenvolvedores e fatores significativos que orientam a escolha entre a implantação de bancos de dados proprietários ou com código aberto.

As descobertas da Pesquisa sobre o Estado de Banco de Dados com Código Aberto de 2023 incluem:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Mais entrevistados indicam que suas organizações estão indo bem com uma série de métricas de operações de banco de dados do que com a satisfação de necessidades de desenvolvedores: Mais de 70% dos entrevistados dizem que estão indo um pouco ou muito bem com a confiabilidade, desempenho, segurança, privacidade, escalabilidade, bem como com a confiabilidade e integridade do backup de bancos de dados. Por outro lado, satisfazer as necessidades de desenvolvedores ficou em último lugar na lista de 14 métricas operacionais coletadas, com apenas 55% dos entrevistados dizendo que estão indo bem em agilidade de desenvolvedores.

-- Ao comparar grandes empresas e pequenas e médias empresas, a pesquisa mostra que empresas maiores tendem a ter mais ferramentas e automação implementadas para ajudar suas equipes: Grandes empresas são muito mais propensas a usar soluções de monitoramento e gerenciamento de bancos de dados, com 93% das organizações tendo estas ferramentas instaladas. Por outro lado, apenas 57% das pequenas empresas têm soluções de monitoramento e gerenciamento de banco de dados implantadas. É muito mais provável que as pequenas empresas usem serviços locais e em nuvem para hospedar seus bancos de dados (49%) quando comparado a 26% das grandes empresas. Grandes empresas também são muito mais propensas a usar ofertas de DBaaS (32% das implantações).

"Nosso relatório indica que as estratégias de implantação de bancos de dados devem permanecer estáticas nos próximos anos, com níveis de uso consistentes em todas as categorias de bancos de dados relacionais e não relacionais",disse Joe Brockmeier, Chefe de Comunidade na Percona."Estamos sendo prudentes ao fazer mudanças significativas em implantações após a transformação digital em larga escala realizada durante a pandemia e o clima econômico incerto que o mundo enfrenta em 2023. As equipes querem melhorar o modo como gerenciam, monitoram e executam estas implantações, em vez de implementar mais mudanças."

Outras descobertas incluem:

-- Quando perguntados sobre o que motivou sua escolha de usar bancos de dados com código aberto, os entrevistados citaram com mais frequência reduções de custo (83% classificadas como pouco ou extremamente significativas) e escolha de desenvolvedores (81%), seguidas por implantação mais rápida (75%) e, a seguir, segurança e mais controle (73% cada).

-- Para entrevistados que implementaram bancos de dados proprietários, os resultados são muito diferentes: os maiores fatores são maior estabilidade (68%), mais segurança (63%) e conformidade regulatória (61%).

-- A escolha do desenvolvedor não estava entre as dez principais razões para implantar bancos de dados proprietários, apontando a uma preferência muito maior por soluções com código aberto para a comunidade de desenvolvedores.

-- A maioria dos entrevistados disse que suas organizações contam com bancos de dados relacionais e não relacionais; 99% dos entrevistados executam ao menos um banco de dados relacional e 86% executam ao menos um banco de dados não relacional. O MySQL é o banco de dados relacional mais popular, seguido pelo PostgreSQL e Oracle Server com 57%, 48% e 47%, respectivamente. O MongoDB é o banco de dados não relacional mais comumente implantado, seguido pelo Couchbase e Redis.

"Os desenvolvedores preferem software com código aberto, onde têm escolha e autonomia sobre como podem arquitetar e criar seus aplicativos. Deixando de lado os benefícios de flexibilidade e desempenho, o código aberto também ajuda as empresas a reduzir custos quando comparado à execução de bancos de dados proprietários, que não podem ser ignorados na economia atual. Contudo, as empresas ainda podem melhorar o modo como executam e administram estas instalações, sendo aí que a Percona pode realmente ajudar", disse Ann Schlemmer, Diretora Executiva na Percona.

Os palestrantes da Percona Live deste ano irão discutir estas e outras descobertas da pesquisa de 2023. A Percona Live é patrocinada por uma série de empresas nos mercados de dados e bancos de dados, incluindo Microsoft, AWS, Oracle, PlanetScale, FerretDB, Datavail, OtterTune, benchAnt, Victoria Metrics, Civo e DBeaver.

Se você deseja receber uma notificação quando o relatório completo desta pesquisa estiver disponível, envie um e-mail com a solicitação a [email protected]

Sobre a Percona

A Percona é amplamente reconhecida como uma empresa de software, suporte e serviços de bancos de dados com código aberto de classe mundial. A organização se dedica a ajudar empresas a melhorar a execução de bancos de dados e aplicativos mediante uma combinação exclusiva de experiências e software com código aberto. A Percona trabalha com diversas marcas internacionais em vários setores, criando uma experiência unificada para monitorar, gerenciar, proteger e otimizar ambientes de bancos de dados em qualquer infraestrutura.

A Percona proporciona às organizações a liberdade de escolha, a liberdade de criar e a liberdade de fazer diferença, que as ajuda a escalar e inovar com velocidade à medida que crescem. Para mais informação, acesse www.percona.com.

Os bancos de dados funcionam melhor com a Percona.

Percona® é uma marca registrada da Percona LLC. Todas as outras marcas registradas e não registradas neste documento são de propriedade exclusiva de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005402/pt/

Contato

Annabel Lander Onebite pela Percona [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.