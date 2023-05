Comunicado do Business Wire :Pan-American Life Insurance Group

O Pan-American Life Insurance Group (PALIG), provedor líder de seguros de vida, contra acidentes e saúde nas Américas, anunciou que a Dra. Sandra K. Johnson foi nomeada a fazer parte da Diretoria a partir de 1 de junho de 2023.

A Dra. Sandra é fundadora e CEO da SKJ Visioneering, empresa de consultoria em tecnologia sediada em North Carolina. A Dra. Sandra também é diretora do Conselho da Corporação de Gestão Regional. Anteriormente, atuou como diretora de tecnologia (CTO) da IBM na África Central, Oriental e Ocidental, e é integrante da Academia de Tecnologia da IBM, que consiste no 1% dos 250 mil melhores professionais técnicos da IBM. Durante seus mais de 35 anos de experiência, a Dra. Sandra recebeu vários prêmios técnicos e profissionais e é Inventora Master com mais de 40 patentes concedidas e pendentes.

"Estamos empolgados com a integração da Dra. Sandra na nossa Diretoria; ela é uma líder inspiradora e pioneira", afirmou José S. Suquet, presidente da Diretoria e CEO do PALIG. "A profunda expertise tecnológica e digital da Dra. Sandra será um ativo tremendo para a Diretoria do PALIG. Seu pensamento inovador, seu foco voltado aos objetivos e sua ampla experiência trabalhando em organizações multinacionais fortalecerão ainda mais a Diretoria, oferecendo perspectivas inteligentes e orientação impulsionada digitalmente à medida que continuamos implementando nossa estratégia de longo prazo e preparando o PALIG para o futuro."

Durante sua atuação na IBM, a Dra. Sandra fez parte da equipe de design que desenvolveu o protótipo da mundialmente famosa máquina de xadrez da IBM. Ela também é autora e coautora de 80 publicações, editora-chefe do livro Performance Tuning for Linux Servers, e autora do Inspirational Nuggets, Inspirational Nuggets Too,eGREGORY: The Life of a Lupus Warrior.

A Dra. Sandra tem graduação (summa cum laude), mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela Southern University, Stanford University e Rice University, respectivamente. É a primeira mulher afro-americana a receber um PhD em engenharia da computação nos Estados Unidos e foi reconhecida como uma das 100 Pessoas Negras Mais Importantes em Tecnologia (2007-2010). É também membro do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) e da Association for Computing Machinery (ACM, Associação de Máquinas de Computação), além de Associada da IEEE e Engenheira Emérita da ACM.

SOBRE O PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP

O Pan-American Life Insurance Group (PALIG), provedor líder de seguros de vida, contra acidentes e saúde nas Américas, presta serviço financeiro confiável desde 1911. Com sede em New Orleans, o Grupo é composto de mais de vinte empresas membro, emprega mais de 2.100 funcionários em todo o mundo e oferece seguros de vida, contra acidentes e saúde para pessoas individuais ou grupos, benefícios para funcionários e serviços financeiros de primeiro nível em 49 estados, no distrito de Columbia (D.C.), Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, América Latina e Caribe. O Grupo tem filiais e afiliadas na Costa Rica, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá e 13 mercados caribenhos, incluindo Barbados, Ilhas Cayman, Curaçao e Trinidade e Tobago. Para mais informações, acesse o site da Pan-American Life em palig.com, curta nossa página no Facebook @PanAmericanLife, nos siga no Twitter @PanAmericanLife e se conecte conosco no LinkedIn em Pan-American Life Insurance Group.

