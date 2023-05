Comunicado do Business Wire :Burjeel Medical City

Burjeel Medical City, a principal instalação da Burjeel Holdings, lançou o Instituto Avançado de Ginecologia (AGI) concebido para oferecer soluções multidisciplinares de saúde para mulheres de todas as idades. O lançamento ocorre apenas alguns meses depois que o hospital se associou à mundialmente renomada Academia Franco-Europeia do Instituto Multidisciplinar de Endometriose (IFEM Endo). Três clínicas especializadas do hospital, a saber, Clínica de Oncologia Ginecológica, IFEM Endo Middle East Clinic e Clínica de Atendimento Ginecológico Complexo, irão permanecer sob o AGI.

H.E. Dr. Maitha Bint Salem Al Shamsi, Minister of State, UAE Government, inaugurating Advanced Gynecology Institute at Burjeel Medical City (Photo: AETOSWire)

O Prof. Horace Roman, um renomado cirurgião de endometriose e membro fundador do IFEM Endo, estará à frente do instituto. O Dr. Benjamin Merlot, Consultor de Obstetrícia e Ginecologia e membro fundador do IFEM Endo, o Dr. Sandesh Kade, Especialista de Obstetrícia e Ginecologia, a Dra. Monica Chauhan, Especialista de Obstetrícia e Ginecologia, e o Dr. Jafaru Abu, Consultor Ginecológico em Cirurgia Oncológica, são outros membros da equipe.

"O lançamento do instituto é um marco significativo na saúde feminina da região. As necessidades da saúde feminina são diversas e complexas, exigindo uma abordagem holística para garantir que cada paciente receba atendimento personalizado, que satisfaça suas necessidades específicas", disse o Prof. Roman, acrescentando que a equipe de especialistas também estará envolvida em pesquisa clínica e treinamento.

O AGI possui conjuntos cirúrgicos de última geração com tecnologia de ponta, permitindo procedimentos avançados, como cirurgias laparoscópicas e robóticas. Além de tratar cânceres ginecológicos, o AGI visa preservar a função reprodutiva em pacientes e a melhoria da qualidade de vida de pacientes com neoplasias ginecológicas avançadas ou recorrentes. O instituto também oferece cirurgias minimamente invasivas altamente avançadas para endometriose.

"O instituto demonstra nosso compromisso com a excelência e consolida nossa posição como líder em cuidados complexos. Com foco em clínicas especializadas e atendimento personalizado, o instituto está pronto para causar um impacto significativo no setor de saúde nos EAU e mais além", disse o Sr. John Sunil, Diretor Executivo da Burjeel Holdings.

Sobre o Burjeel Medical City

O Burjeel Medical City é um hospital de múltiplas especialidades com 400 leitos e centro de atendimento quaternário localizado em Abu Dhabi, EAU. Oferece tratamento especializado de alta qualidade e cuidados complexos em mais de 40 especialidades pediátricas e de adultos, auxiliados por tecnologia médica de ponta e uma equipe internacional de especialistas. Obtenha mais informação em https://www.burjeelmedicalcity.com/

