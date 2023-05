Comunicado do Business Wire :Boomi

Boomi?, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje a nomeação de Josh Rutberg como diretor de atendimento ao cliente (Chief Customer Officer), responsável por gerar resultados mensuráveis e sucesso para os quase 20.000 clientes globais da empresa.

Boomi Appoints Josh Rutberg as Chief Customer Officer (Photo: Business Wire)

"A necessidade de soluções de integração e automação é crescente no ambiente empresarial em constante mudança de hoje, e nossos clientes confiam em nós para o seu sucesso", disse Steve Lucas. "A experiência e a paixão de Josh em liderar organizações de sucesso de clientes em empresas de tecnologia de alto crescimento e em expansão é exatamente o que precisamos para garantir que nossos clientes escolham a Boomi continuamente".

"A missão da Boomi é tornar o mundo um lugar melhor, conectando todos a tudo, em qualquer lugar, brilha como um claro diferencial em um setor incrivelmente complexo e competitivo", disse Rutberg. "Minha paixão por criar relacionamentos significativos com os clientes e garantir seu sucesso combina com o compromisso inigualável da Boomi com seus clientes, e espero aprofundar nossos relacionamentos com os clientes à medida que a Boomi continua em sua impressionante jornada de crescimento".

Rutberg oferece mais de 20 anos de experiência com resultados comprovados e especialização em gestão de contas, retenção, crescimento, relacionamentos executivos, fidelidade e muito mais. Recentemente liderou o Sucesso do Cliente na MuleSoft, onde a equipe parte integral do movimento de "aterrissar e expandir" para todos os clientes. Antes disso, foi sócio da Bain & Company e passou 15 anos construindo uma base sólida na assessoria a clientes em estratégia, transformação de entrada no mercado e fusões e aquisições.

Rutberg recebeu o título de Mestre em administração de empresas pela The Wharton School e é formado em economia pela Universidade da Pensilvânia.

A nomeação de Rutberg segue-se à adição de vários novos líderes executivos ao seu quadro de liderança existente, incluindo:

-- Arlen Shenkman como diretor financeiro

-- Greg Wolfe como diretor comercial

-- Dan McAllister como vice-presidente sênior da Alianças e Canais Globais

-- Troy Anderson como vice-presidente de mercado comercial global

-- Rahim Bhatia como diretor de estratégias

-- Adrian Trickett como vice-presidente de vendas e gerente geral da EMEA

-- Jim Fisher como vice-presidente de canais e parcerias, APJ

-- Alison Biggan como diretora de marketing

-- Jessica Soisson como diretora de contabilidade

"Com a nossa recente mudança para a IA e nosso foco contínuo em inovar para o futuro, estamos formando a melhor equipe de liderança que já vi em minha carreira e sei que juntos, a Boomi estará pronta para sua extraordinária próxima etapa como empresa", acrescentou Lucas.

Como pioneira da plataforma de integração nativa da nuvem como serviço (integration platform as a service , iPaaS) na nuvem, a Boomi celebra a maior base de clientes entre os provedores de plataformas de integração; uma comunidade crescente de mais de 100.000 membros; e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa conta com uma rede mundial de parceiros, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; e trabalha com os maiores provedores de serviços em nuvem hyperscale, incluindo a Amazon Web Services, Google, e Microsoft, entre outros.

Incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de mais rápido crescimento dos EUA, a Boomi foi recentemente nomeada na lista do Nucleus Research de "Empresas destacadas para observar em 2023". A empresa também ganhou vários prêmios como empregadora de escolha, incluindo sua listagem como um dos Melhores lugares para trabalhar da Inc. Magazine. A Boomi também ganhou três prêmios internacionais da Stevie® Awards, para Empresa do ano (dois anos em seguida) e Inovação de produto; o Gold Globee® Award o Gold Globee® Award na categoria Plataforma como Serviço (Platform as a Service, PaaS) category; o Merit Award para tecnologia na categoria Serviços em Nuvem; o Stratus Award como Líder Global em Computação em Nuvem 2022; e recebeu a prestigiada classificação 5 estrelas no Guia de Programa de Parceiros CRN por dois anos consecutivos.

A empresa também expandiu recentemente sua presença nos mercados de Vancouver, Canadá, Bengaluru, Índia e a região Ásia Pacífico para atender à crescente demanda global por sua solução de integração e automação líder na categoria.

Sobre a Boomi:A Boomi busca tornar o mundo um lugar melhor ao conectar todos a tudo, em qualquer lugar. A pioneira da plataforma de integração com base em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi conta com a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parceiros - que incluem a Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, e Snowflake. Organizações mundiais recorrem à plataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e organizar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter resultados mais rápidos e melhores. Para mais informações, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

