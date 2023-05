Barcelona perde para o Valladolid (3-1) em rodada marcada pelo 'caso Vinícius Jr'

O Barcelona, já campeão e sem nada em disputa no restante da temporada, perdeu por 3 a 1 em sua visita ao Estádio Zorrilla diante do Valladolid, que somou três pontos vitais na luta pela permanência, em jogo da 36ª rodada do campeonato espanhol, marcada pelos atos racistas em Valência no último domingo contra o brasileiro Vinicius Junior.

A equipe comandada pelo técnico Xavi Hernández não tem mais a pressão de ter de vencer para atingir um objetivo na temporada e, desde que garantiu o título no estádio de seu vizinho Espanyol, perdeu os dois jogos seguintes: no último fim de semana no Camp Nou contra a Real Sociedad e nesta terça-feira em Valladolid.

O treinador admitiu que, depois de se sagrar campeã, a equipe sofre "uma perda de concentração, mas não é uma forma de perder" em Valladolid, onde o Barça "sofreu dois gols no primeiro tempo devido a erros nossos".

À noite, o Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol decidiu acatar as acusações apresentadas pelo Real Madrid e anular a sanção aplicada a Vinícius pela expulsão sofrida no estádio Mestalla, ao dar um tapa em Hugo Duro após o jogador do Valencia agarrar o atacante do Real Madrid pelo pescoço.

"A minha opinião é que atos de racismo devem ser censurados. E outra coisa é o que acontece dentro de campo. Fico surpreso que tirem o cartão vermelho, uma coisa não tem nada a ver com a outra", disse Xavi Hernández.

Antes da partida desta terça-feira, os jogadores dos dois times posaram juntos com uma faixa onde se lia "Racistas, fora do futebol".

O dinamarquês Andreas Christensen abriu o placar com um gol contra espetacular, cabeceando ao tentar afastar um cruzamento da esquerda do venezuelano Darwin Machís (2') e os locais garantiram a vitória com os gols do canadense Cyle Larin, de pênalti (23') e do equatoriano Gonzalo Plata (73').

Já com o duelo decidido, o polonês Robert Lewandowski descontou marcando um gol que o ajuda a se firmar no topo da artilharia, com 23 tentos.

Embora o resultado não influencie na briga pelo título, acirra a luta pela fuga do rebaixamento.

Com a rodada ainda não concluída, a vitória tira o Valladolid da zona da degola e coloca o Getafe nela, com 35 pontos, os mesmos do Espanyol.

Por enquanto, Valladolid e Cádiz estão seguros, ambos com 38, e Almería com 39, depois de perder nesta terça-feira em Anoeta para a Real Sociedad (4ª).

A Real está a um passo de voltar à Liga dos Campeões, depois de vencer por 1 a 0, com um gol do japonês Takefusa Kubo (48').

Com esta vitória, a Real soma 68 pontos e só um desastre a impedirá de voltar à Champions na próxima temporada, após a última participação no principal torneio continental de clubes na temporada 2013-2014.

O Villarreal (5º com 60 pontos) precisa vencer os três jogos que lhe restam até o final da temporada, incluindo o desta quarta-feira contra o Cádiz, e torcer para que a Real Sociedad não some mais pontos, contra Atlético de Madrid e Sevilla, para tirar a vaga na Liga dos Campeões do time basco comandado por Imanol Aguacil.

Em outro jogo desta 36ª rodada da LaLiga disputado nesta terça, Celta e Girona empataram em 1 a 1, resultado que deixou os galegos com 40 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.

Carles Pérez colocou o Celta na frente no final do primeiro tempo (42') e o veterano atacante uruguaio Christian Stuani empatou para os catalães no segundo tempo (59').

O goleiro argentino Paulo Gazzaniga foi um dos grandes destaques na conquista do ponto do Girona, que ainda tem poucas chances de disputar algum torneio europeu na próxima temporada.

--- Jogos da 36ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Real Sociedad - Almería 1 - 0

Celta Vigo - Girona 1 - 1

Valladolid - Barcelona 3 - 1

- Quarta-feira:

(14h30) Elche - Sevilla

Villarreal - Cádiz

Real Madrid - Rayo Vallecano

(17h00) Betis - Getafe

Espanyol - Atlético de Madrid

- Quinta-feira:

(14h30) Mallorca - Valencia

(16h30) Osasuna - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 85 36 27 4 5 66 18 48

2. Atlético de Madrid 72 35 22 6 7 63 27 36

3. Real Madrid 71 35 22 5 8 70 33 37

4. Real Sociedad 68 36 20 8 8 48 32 16

5. Villarreal 60 35 18 6 11 54 36 18

6. Betis 56 35 16 8 11 43 38 5

7. Athletic Bilbao 50 35 14 8 13 46 39 7

8. Girona 49 36 13 10 13 56 51 5

9. Sevilla 48 35 13 9 13 44 49 -5

10. Osasuna 47 35 13 8 14 32 39 -7

11. Rayo Vallecano 46 35 12 10 13 42 47 -5

12. Mallorca 44 35 12 8 15 33 40 -7

13. Valencia 40 35 11 7 17 39 41 -2

14. Celta Vigo 40 36 10 10 16 41 51 -10

15. Almería 39 36 11 6 19 46 62 -16

16. Cádiz 38 35 9 11 15 28 50 -22

17. Valladolid 38 36 11 5 20 33 63 -30

18. Getafe 35 35 8 11 16 31 44 -13

19. Espanyol 34 35 8 10 17 44 61 -17

20. Elche 20 35 4 8 23 27 65 -38

./bds./mcd/aam/rpr