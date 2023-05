Turquia: candidato que ficou em 3º lugar nas eleições endossa Erdogan no segundo turno

O terceiro colocado nas eleições presidenciais da Turquia, o nacionalista Sinan Ogan, endossou formalmente nesta segunda-feira, 22, a candidatura à reeleição do atual presidente Recep Tayyip Erdogan para o segundo turno, a ser realizado em 28 de maio. "Acreditamos que nossa decisão será a certa para nosso país e nação", afirmou Ogan.

Ogan, um ex-acadêmico apoiado por um partido anti-imigração de extrema-direita, ganhou 5,17% na votação do primeiro turno, em 14 de maio, e pode ter a chave da vitória no segundo turno, agora que está fora da disputa.

Nem Erdogan nem seu principal adversário, o líder da oposição Kemal Kilicdaroglu, garantiram a maioria necessária para uma vitória no primeiro turno. Erdogan recebeu 49,5% dos votos no primeiro turno - pouco menos da maioria necessária para uma vitória absoluta - em comparação com 44,9% de Kilicdaroglu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O partido governista AK de Erdogan e seus aliados nacionalistas e islâmicos também mantiveram a maioria no parlamento de 600 assentos. Isso aumenta as chances de reeleição de Erdogan porque os eleitores provavelmente votarão nele para evitar um governo fragmentado, segundo analistas.

Ogan citou a maioria parlamentar de Erdogan como razão para sua decisão. "É importante que o presidente recém-eleito esteja sob a mesma liderança do parlamento", disse Ogan. "A aliança de Kilicdaroglu, por outro lado, não teve sucesso suficiente contra a Aliança do Povo, que está no poder há 20 anos, e não conseguiu estabelecer uma perspectiva que pudesse nos convencer sobre o futuro."