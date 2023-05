Punida com a perda de 10 pontos, Juventus é goleada pelo Empoli no Italiano

Horas depois de ter sido punida com a perda de dez pontos por irregularidades contábeis, a Juventus foi goleada por 4 a 1 pelo Empoli (14º) nesta segunda-feira (22), no fechamento da 36ª rodada do Campeonato Italiano.

Francesco Caputo (18' e 48'), Sebastiano Luperto (21') e Roberto Piccoli (90'+3) marcaram os gols do Empoli, enquanto Federico Chiesa (85') descontou para o time de Turim.

Com a derrota e a punição, a 'Velha Senhora' cai da segunda para a sétima posição na tabela, cinco pontos atrás do Milan (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, a duas rodadas do fim do campeonato.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) tinha anunciado antes da partida a punição à Juve, mais branda em relação à que foi aplicada em janeiro (perda de 15 pontos), o que deixa a equipe muito distante de conseguir uma vaga na Champions.

Inclusive, a Juventus está no momento fora da zona de classificação para as competições europeias, já que mais cedo a Roma (6ª) empatou em 2 a 2 com a Salernitana (15ª) e se colocou um ponto à frente dos 'bianconeri'.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Monza 1 - 2

- Sábado:

Cremonese - Bologna 1 - 5

Atalanta - Hellas Verona 3 - 1

Milan - Sampdoria 5 - 1

- Domingo:

Lecce - Spezia 0 - 0

Torino - Fiorentina 1 - 1

Napoli - Inter 3 - 1

Udinese - Lazio 0 - 1

- Segunda-feira:

Roma - Salernitana 2 - 2

Empoli - Juventus 4 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 86 36 27 5 4 73 26 47

2. Lazio 68 36 20 8 8 55 28 27

3. Inter 66 36 21 3 12 67 40 27

4. Milan 64 36 18 10 8 60 42 18

5. Atalanta 61 36 18 7 11 59 43 16

6. Roma 60 36 17 9 10 47 35 12

*7. Juventus 59 36 21 6 9 55 32 23

8. Monza 52 36 14 10 12 46 46 0

9. Bologna 50 36 13 11 12 48 45 3

10. Torino 50 36 13 11 12 38 40 -2

11. Fiorentina 50 36 13 11 12 48 41 7

12. Udinese 46 36 11 13 12 45 44 1

13. Sassuolo 44 36 12 8 16 44 56 -12

14. Empoli 42 36 10 12 14 36 46 -10

15. Salernitana 39 36 8 15 13 45 58 -13

16. Lecce 33 36 7 12 17 30 43 -13

17. Spezia 31 36 6 13 17 30 56 -26

18. Hellas Verona 30 36 7 9 20 29 55 -26

19. Cremonese 24 36 4 12 20 32 66 -34

20. Sampdoria 18 36 3 9 24 22 67 -45

* Nota: a Juventus foi punida pela Federação Italiana de Futebol com a perda de 10 pontos por irregularidades contábeis.

