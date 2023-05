Petro anuncia suspensão de trégua com maior grupo dissidente das Farc após assassinato de menores

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, suspendeu nesta segunda-feira (22) a trégua com o Estado-Maior Central, o principal grupo de dissidentes da guerrilha das Farc, em quatro das regiões mais conturbadas do país após o assassinato de quatro menores indígenas pelos rebeldes.

"Informa-se que a trégua bilateral que vigorava atualmente com este grupo armado", que não aceitou o acordo de paz de 2016, "nos departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare e Putumayo [sul] está suspensa e todas as operações ofensivas foram reativadas", escreveu o presidente no Twitter.

das/ll/aa