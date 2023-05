Pauta de infográficos

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situção do conflito na Ucrânia em 22 de maio às 4h (Bras.). (135 x 165 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno a cidade de Bakhmut. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapas com a evolução da linha de frente em torno da cidade ucraniana de Bakhmut, no leste do país, entre julho de 2022 e 21 de maio de 2023. (135 x 118 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. (135 x 95 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa da zona fronteiriça entre Rússia e Ucrânia localizando o distrito de Graivoron, na região de Belgorod, onde as autoridades russas afirmaram que um grupo de sabotagem ucraniano entrou na região e onde aconteceram bombardeios em 22 de maio. (90x87 mm) - Disponível

6/ Apresentação do avião de combate F-16. (135 x 89 mm) - Reenvio disponível

7/ Evolução da superfície de Bakhmut sob controle russo ou ucraniano desde o início da batalha por essa cidade do leste do país, que a Rússia reivindicou posse em 20 de maio. (135x105 mm) - Disponível

* Sudão-Forças-armadas-conflito-agricultura:

1/ Mapa com as regiões de cultivo da goma-arábica, fabricada a partir da acácia do Senegal, no Sudão e nos países vizinhos. (135 x 115 mm) - Disponível

2/ Valor total das exportações de goma-arábica em 2021, por país e continente. (135 x 113 mm) - Disponível

* Colômbia-guerrilha-paz: número anual de vítimas de masacres na Colômbia desde 2018, segundo o centro independente Indepaz. (89x67 mm) - Disponível

* Guiana-incêndio:

1/ Mapa da Guiana localizando Mahdia, onde várias pessoas morreram em um incêndio em um dormitório de uma escola. (45 x 69 mm) - Disponível

2/ Quantidade de mortos por incêndios em residências escolares nos últimos anos no mundo. (135x51 mm) - Disponível

* Grécia-eleições-política: composição do Parlamento grego após as eleições de 21 de maio. (89 x 75 mm) - Disponível

* Burkina-conflito-Forças-Armadas-jihadistas: mapa de Burkina Faso localizando Kompienga (45 x 42 mm) - Disponível

* Irlanda-internet-empresas-UE:

1/ Montante das multas e tipo de infração cometida contra o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, por país. (135 x 150 mm) - Disponível

2/ Empresas multadas por infringir o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, por país. (135 x 175 mm) - Disponível

* EUA-economia-dívida-finanças-política:

1/ Evolução do teto da dívida dos Estados Unidos desde o final de 2005. (89 x 74 mm) - Reenvio disponível

2/ Receita, gastos por setor e déficit previstos no orçamento federal dos Estados Unidos para o ano fiscal 2023, até abril. (135 x 110 mm) - Disponível

* Tênis-2023:

1/ Classificação WTA das 10 primeiras tenistas. (44 x 76 mm) - Atualização disponível

2/ Classificação ATP dos 10 primeiros tenistas. (45 x 76 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/