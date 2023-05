PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ESPANHA BRASIL FBL: Racismo contra Vini Jr volta a manchar o futebol espanhol

COLÔMBIA GUERRILHA: Petro suspende trégua com maior grupo dissidente das Farc após assassinato de menores

GUIANA INCÊNDIO: Ao menos 19 mortos em incêndio em dormitório estudantil na Guiana

UE EUA INTERNET: Multa recorde de 1,2 bilhão de euros contra o grupo Meta por violar regras sobre dados na Europa

=== ESPANHA BRASIL FBL ===

MADRI:

Racismo contra Vini Jr volta a manchar o futebol espanhol

Os insultos sofridos pelo atacante brasileiro Vinicius Junior no domingo durante a partida em que o Real Madrid foi derrotado por 1-0 pelo Valencia fora de casa provocaram uma nova onda indignação, com o retorno do espectro do racismo ao futebol espanhol.

MADRI:

Espanha tem um 'problema de racismo' no futebol, afirma presidente da Federação

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, afirmou que é necessário "reconhecer" que existe um "problema de racismo" na Espanha, após os insultos recebidos por Vinicius Junior no domingo em Valencia.

MADRI:

Vinicius, Ronaldo, Daniel Alves... Os casos de racismo na Liga Espanhola

Os insultos racistas proferidos no domingo por torcedores do Valencia contra o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, recordaram outros momentos de preconceito no futebol espanhol, marcado por casos similares nos últimos 40 anos contra atletas como Ronaldo, Daniel Alves e Samuel Eto'o.

=== COLÔMBIA GUERRILHA ====

BOGOTÁ:

Petro suspende trégua com maior grupo dissidente das Farc após assassinato de menores

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, suspendeu nesta segunda-feira (22) a trégua com o Estado-Maior Central, o principal grupo de dissidentes da guerrilha das Farc, em quatro das regiões mais conturbadas do país após o assassinato de quatro menores indígenas pelos rebeldes.

=== GUIANA INCÊNDIO ===

GEORGETOWN:

Incêndio em dormitório estudantil deixa 19 mortos na Guiana

Ao menos 19 pessoas morreram em um incêndio em um dormitório de uma escola na região central da Guiana, anunciou o governo em um comunicado divulgado na madrugada desta segunda-feira (22).

=== UE EUA INTERNET ===

DUBLIN:

Meta recebe multa recorde de EUR 1,2 bilhão por violar regras sobre dados na Europa

O grupo americano de tecnologia Meta (proprietário do Facebook, Instagram e Whatsapp) recebeu multa de 1,2 bilhão de euros (quase 1,3 bilhão de dólares, 6,4 bilhões de reais) por violar as normas europeias de proteção de dados, na maior punição imposta na Europa para este tipo de infração.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MIAMI:

Lei da Flórida ameaça futuro dos trabalhadores em situação ilegal

Benjamín Pérez ganha a vida limpando casas em Miami. Trabalha sem permissão legal, assim como outros milhares de estrangeiros que compõem uma mão de obra fundamental para o estado da Flórida. O futuro de todos eles está, agora, por um fio, devido a uma lei migratória recém-aprovada.

-- EUROPA

ATENAS:

Primeiro-ministro grego pede novas eleições após vitória sem maioria

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, cujo partido de direita venceu as eleições gerais de domingo por ampla margem, propôs nesta segunda-feira (22) novas eleições para tentar alcançar a maioria absoluta.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Forças israelenses matam três combatentes palestinos na Cisjordânia

Três combatentes palestinos morreram em uma operação noturna do Exército israelense no norte da Cisjordânia ocupada, em um cenário de escalada da violência na região desde o início do ano.

-- ÁFRICA

CARTUM:

Sudão tem combates violentos antes da trégua prometida pelos generais rivais

Um cessar-fogo de uma semana definido pelo exército e pelos paramilitares que disputam o poder no Sudão deveria entrar em vigor nesta segunda-feira (22) à noite, mas, no momento, o país continua abalado pelos combates.

CARTUM:

Guerra no Sudão ameça exportação da goma arábica

A goma arábica, ingrediente-chave para refrigerantes e chicletes, era o carro-chefe das exportações do Sudão antes da guerra. Mas desde o começo dos combates no país, em meados de abril, e com a evacuação dos estrangeiros que a compravam, os preços desabaram.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Biden retoma difíceis negociações para evitar um 'default' dos EUA

O presidente Joe Biden e Kevin McCarthy, seu principal opositor republicano em relação ao teto de endividamento, retomaram nesta segunda-feira(22) as negociações para um acordo rápido e evitar um perigoso 'default' dos Estados Unidos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Alertas climáticos preventivos salvam vidas, afirma ONU

Os sistemas de alerta preventivo para os desastres meteorológicos salvam muitas vidas, mas os prejuízos econômicos associados a tais fenômenos aumentaram a um ritmo vertiginoso, informou a ONU nesta segunda-feira (22).

PARIS:

Librairie des Alpes em Paris, uma testemunha impotente da mudança climática

A Librairie des Alpes é, há quase um século, o lugar favorito em Paris para os montanhistas, que agora veem em seus livros e fotografias o testemunho do impacto do aquecimento global nas montanhas.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

