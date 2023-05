ONGs pedem para Borrell pôr direitos humanos no centro do diálogo entre UE e Cuba

Oito ONGs pediram nesta segunda-feira ao chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, que ponha o tema dos direitos humanos no centro do diálogo entre o bloco e Havana, "em um momento crucial" para os defensores das liberdades na ilha.

Borrell participará no próximo dia 26 do terceiro Conselho Conjunto UE-Cuba com o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, no âmbito do Acordo de Diálogo Político e Cooperação, assinado com Havana em 2016.

As ONGs pediram que Borrell "garanta que os direitos humanos continuem no centro das relações da UE com Cuba, em um momento crucial para os defensores dos direitos humanos", em carta publicada na página da ONG sueca Civil Rights Defenders e assinada por outras sete organizações, entre elas a Anistia Internacional e a Human Rights Watch.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ONGs pedem a Borrell que trabalhem por um compromisso do governo cubano de "libertar imediata e incondicionalmente todas as pessoas detidas apenas por exercerem seus direitos humanos, incluindo os direitos à liberdade de expressão e reunião".

As organizações advertem que as leis restritivas, a censura e a intimidação contra vozes dissidentes se intensificaram após as manifestações históricas de julho de 2021. "A magnitude da crise dos direitos humanos em Cuba deve ser acompanhada de uma resposta proporcional por parte da UE e de seus Estados-membros", pediram a Borrel, além do fim da vigilância e das prisões arbitrárias.

lp/jb/cjc/lb