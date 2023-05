Incêndio em dormitório estudantil deixa 20 mortos na Guiana

Ao menos 20 pessoas morreram em um incêndio em um dormitório de uma escola na região central da Guiana, anunciou o governo em um comunicado divulgado na madrugada desta segunda-feira.

"Com grande tristeza informamos uma chocante atualização sobre o incêndio no dormitório de Ensino Médio de Mahdia. O número de mortos subiu para 20 e há vários feridos", afirma a nota oficial.

Mahdia é uma cidade de mineração no centro da Guiana, pequeno país localizado ao norte do Brasil e que também tem fronteiras com Venezuela e Suriname.

"É uma grande catástrofe. É terrível, doloroso", declarou o presidente, Irfaan Ali.

O presidente anunciou que os dois maiores hospitais da capital, Georgetown, foram preparados para receber os feridos.

Vários aviões particulares e navios militares foram enviados a Mahdia, que fica 200 quilômetros ao sul de Georgetown.

