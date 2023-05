Incêndio em dormitório estudantil deixa 19 mortos na Guiana

Ao menos 19 jovens morreram, e outros 21 ficaram feridos, em um incêndio em uma residência escolar na pequena cidade de Mahdia, na Guiana, na noite de domingo (21) - informou o corpo de bombeiros nesta segunda-feira (22), depois do anúncio anterior do governo sobre 20 óbitos.

O incêndio ocorreu na noite de domingo no dormitório da residência estudantil de Mahdia, no centro deste pequeno país, localizado ao norte do Brasil e que também faz fronteira com Venezuela e Suriname.

"Quatorze jovens morreram no local, enquanto cinco morreram no hospital do distrito de Mahdia. Dois menores permanecem em estado crítico, enquanto quatro sofrem ferimentos graves", disse o corpo de bombeiros em um comunicado na manhã desta segunda-feira (22).

Os seis feridos "foram transportados de avião para Georgetown", enquanto "outros cinco permanecem hospitalizados em Mahdia, e outros dez estão sob observação", acrescentou a mesma fonte.

Em um relatório anterior, o governo havia relatado 20 mortes neste incêndio, cuja origem ainda é desconhecida.

Na residência havia crianças e adolescentes de "11-12 aos 16-17 anos", segundo uma fonte que acompanhou os esforços de socorro e pediu para não ser identificada.

O prédio foi consumido pelas chamas. O teto, que era feito de estanho, desabou. Apenas as paredes enegrecidas ficaram de pé.

O governo disse que cinco aviões foram enviados para Mahdia para ajudar a proporcionar atendimento médico adicional.

"O presidente e outras autoridades apoiam os esforços desenvolvidos em Ogle (aeroporto de Georgetown, capital) para receber pacientes em estado crítico e coordenar um plano de ação de emergência", disse o governo, que pediu que as pessoas "continuem rezando por essas crianças, suas famílias e suas comunidades".

"É uma grande catástrofe. É terrível, doloroso", declarou o presidente, Irfaan Ali, no aeroporto.

"Iniciamos serviços de resgate médico em grande escala [...] Também ordenei dispositivos especiais" para os dois grandes hospitais da capital, "para que todas as crianças que precisam de ajuda recebam os melhores cuidados possíveis", acrescentou.

Uma fonte das forças de segurança explicou à AFP, sob anonimato, que há "muitos mortos e feridos", destacando que as vítimas eram "crianças".

Mahdia está localizada a cerca de 200 quilômetros ao sul da capital da Guiana, e sua região foi afetada por fortes chuvas.

"Estamos, de todo o coração, com as famílias e parentes daqueles que foram afetados por esta tragédia", disse Natasha Singh-Lewis, deputada da oposição.

"Pedimos às autoridades que façam uma investigação aprofundada sobre as causas do incêndio e um relatório detalhado do que realmente aconteceu", acrescentou.

"Precisamos entender como esse evento horrível e mortal ocorreu e tomar todas as medidas necessárias para evitar que tal tragédia aconteça novamente", completou.

Ex-colônia holandesa e britânica, a Guiana é uma pequena nação de língua inglesa de 800.000 habitantes.

