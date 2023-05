Grupo Wagner cederá posições em Bakhmut ao exército russo antes de 1º de junho

O grupo paramilitar russo Wagner afirmou, nesta segunda-feira (22), que as suas forças pretendem retirar-se de Bakhmut entre 25 de maio e 1º de junho para ceder as suas posições ao exército, depois de reivindicar a captura desta cidade no leste da Ucrânia.

"O grupo Wagner deixa Artemvsk [nome soviético da cidade] entre 25 de maio e 1º de junho", disse o fundador do grupo, Yevgeny Prigozhin, em uma gravação de áudio divulgada por sua assessoria de imprensa.

Na mensagem, Prigozhin explica que "linhas de defesa" foram estabelecidas na periferia ocidental de Bakhmut.

No sábado, o chefe do grupo assumiu a responsabilidade pela tomada da cidade e indicou que entregaria o controle às tropas russas em 25 de maio.

"Se não houvesse unidades suficientes do Ministério da Defesa [para controlar Bakhmut], há milhares de generais [para fazer isso], temos que formar um regimento de generais, dar fuzis a todos e tudo ficará bem", disse Prigozhin nesta segunda-feira em uma crítica velada ao alto comando militar russo.

A Ucrânia não confirmou a perda de Bakhmut. O comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksander Syrsky, disse no domingo que suas tropas controlam apenas uma parte "insignificante" da cidade, mas que ainda avançam nos flancos.

