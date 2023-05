Comunicado do Business Wire :Walton Global

A Walton Global, uma empresa de investimentos imobiliários e administração de ativos imobiliários, sente o prazer de anunciar o lançamento de uma linha de negócios de imigração baseada em empregos (EB-5), que oferece aos candidatos de todo o mundo a capacidade de fazer investimentos em projetos de desenvolvimento baseados nos EUA e administrados pela Walton. Este programa oferece uma oferta exclusiva no setor para que os candidatos à EB-5 recebam um retorno sobre seu investimento, enquanto proporciona oportunidades às pessoas que desejam obter seus Cartões de Residente Permanente e se tornarem cidadãos dos EUA.

"Estamos na expectativa de dar suporte ao desenvolvimento econômico e a criação de novos empregos nos EUA, ao desenvolver negócios de qualidade que irão resistir ao teste do tempo", disse Bill Doherty, Diretor Executivo da Walton Global. "Nossa estratégia é criar empreendimentos em comunidades-chave em todo o país que sejam bem-vindas pelos residentes e promovam o turismo. Estamos comprometidos com o que estamos fazendo e estamos preparados para prestar serviços excepcionais e informados a nosso crescente número de clientes e investidores internacionais no espaço EB-5."

Como um dos únicos programas EB-5 Shariah endossados até o momento, a Walton Global está tomando medidas extras para agregar valor aos investidores. Além de seus 11 escritórios ao redor do mundo, a Walton dará cobertura adicional localizada em países como Brasil e Taiwan.

"Este é um marco promissor para Walton. À medida que expandimos nossos negócios em todo o mundo ao longo dos anos, nossos investidores e clientes vêm perguntando se temos capacidade de ajudá-los a imigrar aos EUA, e estou feliz agora por poder prestar este serviço a eles", disse Matt Keister, Vice-Presidente Executivo da Walton Global. "Reunimos uma equipe de primeira classe especialista em seu campo, que compreende as nuances do programa EB-5. Estamos engajando ativamente agências e grupos de imigração em todo o mundo, a fim de estender nossos serviços e acomodar a crescente demanda por imigração legalizada aos EUA."

A Walton Global está aceitando atualmente solicitações de oportunidades em investimentos imobiliários EB-5. Acesse walton. com.

Sobre a Walton Global

A Walton Global é uma empresa privada líder em administração de ativos imobiliários e investimentos imobiliários a nível mundial, com foco em pesquisa, aquisição, administração, planejamento e desenvolvimento de terrenos. Com mais de 44 anos de experiência, a Walton tem um histórico comprovado de administração de projetos de investimento em terrenos nas áreas metropolitanas de mais rápido crescimento na América do Norte. A empresa gerencia e administra US$ 3,4 bilhões em ativos em nome de seus investidores internacionais, construtoras e clientes desenvolvedores, bem como parceiros de negócios do setor. A Walton tem mais de 93.000 acres de terrenos sob propriedade, gestão e administração nos EUA e Canadá, com linhas de negócios que vão desde investimentos em terrenos prévios ao desenvolvimento orientados à saída, financiamento de terrenos para construtoras e construção para locação. Para mais informação, acesse walton.com.

