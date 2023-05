Comunicado do Business Wire :Thales

Há uma clara demanda crescente por maior segurança cibernética na indústria automotiva. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) respondeu com a emissão de um novo regulamento (Regulamento Nº 155 da ONU) para o Sistema de Gestão de Segurança Cibernética de veículos. Isto abrange avaliação de riscos e segurança, detecção de ameaças e monitoramento de vulnerabilidades durante todo o ciclo de vida do veículo. Como consequência, a indústria automotiva está implementando uma norma obrigatória de segurança cibernética (ISO/SAE 21434) que é aplicada não apenas aos fabricantes de automóveis, mas também a todos os fornecedores de segurança cibernética de veículos, como a Thales. Estar em conformidade neste ambiente altamente regulamentado reforça a liderança da Thales em segurança cibernética automotiva.

A certificação ISO garante que a Thales ofereça soluções com o mais alto nível de segurança para montadoras, integradores e, por extensão, usuários, desde o desenvolvimento do veículo. Ela descreve os diversos procedimentos que devem ser seguidos para garantir a segurança cibernética dos veículos rodoviários. Como resultado, esta certificação demonstra que todo o processo de desenvolvimento de soluções cibernéticas da Thales foi avaliado e certificado. Identificar as necessidades de segurança cibernética do veículo, conceber e implementar medidas de segurança cibernética, bem como monitorar e atualizar continuamente esse sistema são parte da experiência comprovada.

Por padrão, a abordagem de 'segurança por design' da Thales é aplicada a todas as suas soluções e serviços integrados concebidos, elaborados e implementados em carros. Isto inclui elementos seguros incorporados, gestão e armazenamento de credenciais, sistemas de autenticação, atualização de firmware e muito mais. Ela estabelece monitoramento estrito de vulnerabilidade e avaliação de riscos para uma manutenção segura à prova de futuro.

Além disto, esta certificação reforça a confiança que a Thales oferece na gestão de dados ao longo do ciclo de vida do veículo conectado. Isto é crucial, pois os fabricantes de automóveis devem fornecer aplicativos remotos e atualização de dispositivos incorporados, patches e melhorias em veículos conectados. Este recurso de proteção de dados protege os veículos contra ataques cibernéticos, além de aumentar a confiança do cliente nos mais de 300 milhões de carros conectados esperados até 20271.

"A conectividade e a digitalização automotiva fornecem aos clientes finais inúmeras oportunidades de serviço. Contudo, para ter o benefício destes serviços, motoristas e passageiros devem confiar na segurança, proteção e privacidade de seu veículo",declarou Christine Caviglioli, Vice-Presidente do Setor Automotivo na Thales. "Consideramos o impacto da certificação ISO altamente positivo ao mercado. A obtenção desta certificação nos deixa ainda mais orgulhosos em um clima em que o cyber se tornou vital e indiscutível. Na Thales, estamos prontos para continuar dando suporte a nossos clientes diante deste novo desafio de segurança, ao oferecer soluções certificadas "prontas para uso".

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de EUR 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, sobretudo em áreas-chave como tecnologias quânticas, Far Edge computing, 6G e segurança cibernética.

A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. o Grupo gerou vendas de EUR17.6 bilhões em 2022.

