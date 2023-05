Comunicado do Business Wire :Prieto Battery, Inc.

Prieto Battery, Inc., líder mundial em tecnologia avançada de baterias de íons de lítio, revelou o mais recente protótipo de sua bateria interdigitalizada 3D patenteada que oferece desempenho inovador:

-- Carga hiperrápida de 3 minutos

-- Atua e carrega em temperaturas extremamente baixas (-30°C) e altas (+100°C)

-- Não inflamável

Todos os três atributos da bateria de íons de lítio da Prieto foram testados e validados por um laboratório de testes de baterias credenciado por terceiros.

Carga Hiperrápida

"A bateria da Prieto irá carregar mais rápido do que encher o tanque de combustível de seu carro", disse Mike Rosenberg, Diretor Executivo da Prieto. "Quando você carrega seu carro mais rápido do que abastece, a autonomia não é mais um obstáculo e todos se tornam potenciais compradores de veículos elétricos."

Devido à sua arquitetura 3D, a bateria da Prieto carrega totalmente em três minutos e alcança 50% de carga em 90 segundos, independentemente do tamanho.

"Uma carga de três minutos muda fundamentalmente como as empresas podem projetar seus produtos e como os consumidores os usam", acrescentou Rosenberg.

Operação em Temperaturas Extremas para Todos os Climas

A bateria Prieto 3D oferece a mais ampla temperatura de operação do setor. Ela não apenas atua a -30°C (-22°F), mas também carrega nesta temperatura. A bateria também opera e é segura em temperaturas até +100°C (212°F).

"A bateria da Prieto é a única bateria que sabemos que não apenas irá atuar, mas também carregar a -30°C", explicou Rosenberg. "Como aprendemos no inverno passado, quando o frio extremo chegou à América do Norte, muitas pessoas ficaram presas com veículos elétricos sem carga. Nossa bateria teria permitido que estes veículos elétricos continuassem funcionando e carregando, inspirando confiança nos motoristas para confiar em seus veículos elétricos, mesmo em temperaturas extremas."

Não Inflamável

A arquitetura e o perfil 3D da Prieto garantem que a bateria não seja inflamável ou combustível. Um laboratório terceirizado realizou um "teste de penetração de pregos" de padrão superior na bateria da Prieto, que não resultou em incêndio ou explosão, sendo que bateria continuou atuando.

"A bateria da Prieto atua com segurança e não é inflamável como as baterias tradicionais de íons de lítio", disse Rosenberg. "A arquitetura 3D e os materiais que usamos garantem que nossas baterias não sofram fugas térmicas ou incêndios, o que dá tranquilidade aos consumidores."

Tecnologia Interdigitalizada 3D

"Nossa fundadora, Dra. Amy Prieto, reinventou toda a arquitetura de uma bateria convencional e desenvolveu a primeira bateria interdigitalizada 3D", disse Rosenberg. "Estamos introduzindo uma melhor arquitetura e um melhor processo, resultando em uma bateria melhor e uma experiência de consumo superior. Esta é de fato a próxima evolução que irá redefinir o modo como potencializamos nossas vidas."

A arquitetura 3D da Prieto é totalmente diferente de todas as outras baterias. As baterias de hoje usam uma arquitetura 2D de décadas, que sempre compromete o armazenamento de energia e o carregamento rápido. Em baterias 2D, a energia só pode fluir em uma direção através de um plano bidimensional. Para carregar, os íons de lítio devem fluir de uma superfície à outra, resultando em sérias limitações. Baterias 2D mais grossas armazenam mais energia, mas os longos percursos dos íons resultam em carregamento lento. Baterias 2D mais finas podem carregar mais rápido, mas não conseguem armazenar muita energia.

"Encurtamos drasticamente o comprimento da difusão em qualquer sentido, o que leva o carregamento à hipervelocidade e fornece mais potência e armazenamento de energia do que as baterias 2D", disse a Dra. Prieto, fundadora e diretora de tecnologia da Prieto. "O núcleo de nossa bateria se parece com uma fina esponja de cobre, e os íons precisam percorrer apenas de um fio ao outro, uma fração da distância das baterias 2D tradicionais."

A bateria da Prieto foi projetada para fornecer cinco vezes a densidade de energia (taxa de descarga de 20C) e até três vezes a densidade de energia das baterias 2D convencionais. É personalizável a qualquer tamanho ou aplicação, o que a torna ideal para qualquer fim, de veículos elétricos a ferramentas elétricas, de dispositivos médicos a telefones celulares e pequenos eletrodomésticos.

Fabricação Simples e Econômica

A nova bateria da Prieto possui uma vantagem de fabricação exclusiva, pois é feita de materiais sustentáveis de baixo custo com um processo simples e escalável. A Prieto usa um processo comprovado de galvanoplastia à base de água em temperatura ambiente e seu processo não requer recintos secos, limpos ou outros equipamentos caros.

"Desde o primeiro dia, priorizei a fabricação antes do perfil da bateria e sabia que, para reinventar a bateria, primeiro teríamos que simplificar a produção para aumentar a escala de modo rápido, eficiente e acessível", disse a Dra. Prieto.

As taxas atuais de produção de laboratório da Prieto são superiores a 90%.

"Agora voltamos nosso foco à comercialização, enquanto finalizamos planos para construir nossa fábrica piloto", disse Rosenberg. "Nossas altas taxas de rendimento, combinadas com nosso processo de fabricação simples e familiar utilizado em muitos outros setores, irão resultar em custos muito mais baixos do que as baterias de íons de lítio tradicionais e nos dão um elevado grau de confiança."

A Prieto está atualmente em discussões para fabricação e aplicações com parceiros em potencial.

Sobre a Prieto

A Prieto desenvolveu uma bateria de íons de lítio interdigitalizada 3D proprietária que oferece desempenho transformacional, como carregamento hiperrápido, amplas temperaturas de operação, sendo segura, a um custo competitivo. Sua bateria é personalizável a todas as formas e tamanhos para uso em veículos elétricos, produtos eletrônicos de consumo e equipamentos comerciais. A Prieto também patenteou um processo fabril de galvanoplastia exclusivo que usa materiais não tóxicos sem necessidade de instalações altamente especializadas. A empresa foi fundada em 2009. O laboratório e a sede da Prieto ficam em Fort Collins, Colorado. Acesse prietobattery.com.

Sobre a Dra. Amy Prieto

A Dra. Prieto é fundadora e diretora de tecnologia da Prieto. Ela obteve seu doutorado em Química pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e concluiu seu pós-doutorado na Universidade de Harvard. Também ganhou o prêmio presidencial de início de carreira para cientistas e engenheiros ("Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers") por esta tecnologia de baterias, sendo reconhecida pela Smithsonian Institution, onde sua inovação está exposta em seu museu em Washington, D.C.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230519005402/pt/

Contato

Lisa Metzger [email protected]

John Hall [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.