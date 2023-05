Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM, maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização, uniu forças com a RELX, marca com liderança em vaporização, para lançar o primeiro plano de reciclagem de cadeia completa da indústria de cigarros eletrônicos do Reino Unido para dispositivos de uso único.

A iniciativa visa abordar as crescentes preocupações em torno do descarte de produtos de uso único pelos consumidores e o impacto ambiental causado por eles acabarem em aterros sanitários.

A estimativa da organização independente sem fins lucrativos Material Focus é de que 1,3 milhão de dispositivos de vaporização de uso único são descartados a cada semana no Reino Unido, que, ao longo de um ano, contêm lítio suficiente para alimentar 1,2 mil veículos elétricos.

Além disso, com base na pesquisa de mercado da Opinium, cerca de 168 milhões de cigarros eletrônicos descartáveis são comprados anualmente no Reino Unido, com a metade deles sendo jogados no lixo comum, em vez de serem descartados como resíduo elétrico ou devolvidos ao comércio.

Esta nova iniciativa fará com que a FEELM - principal marca da empresa de tecnologia de inalação SMOORE - se associe à principal fornecedora de cigarros eletrônicos de uso único, RELX, para implementar estratégias de sustentabilidade que beneficiarão seus parceiros de negócios, clientes e a comunidade em geral.

A iniciativa envolve um sistema de coleta domiciliar, um processo de reciclagem transparente e parcerias com estabelecimentos comerciais para facilitar ao máximo a participação dos consumidores.

Os consumidores podem enviar seus dispositivos de vaporização usados para a FEELM por meio de etiquetas postais pré-pagas baixadas on-line ou visitando um dos estabelecimentos parceiros. O sistema de coleta domiciliar simplifica o processo de reciclagem, tornando-o mais acessível a um público mais amplo.

Para incentivar os consumidores a participar do esquema de reciclagem, a FEELM planeja introduzir um mecanismo de incentivos que aumente o compromisso do consumidor. Para cada 10 dispositivos usados devolvidos, a RELX fornece um novo cigarro eletrônico descartável RELX Magic Go com tecnologia FEELM Max. O FEELM Max apresenta um desempenho impressionante e estabelece um novo padrão de referência da indústria compatível com a Diretiva de Produtos do Tabaco (DPT) da União Europeia, oferecendo 800 baforadas com sua capacidade de 2 ml.

Ao promover uma mentalidade de reciclagem e fortalecer a educação em torno dessa postura, a empresa pretende criar uma comunidade mais consciente do meio ambiente que participe ativamente de práticas sustentáveis.

Ao oferecer um método de reciclagem abrangente e prática, a FEELM e a RELX esperam aumentar a conscientização ambiental dos usuários finais, inspirar confiança no sistema de reciclagem e incentivar os consumidores a fazerem sua parte ajudando a proteger o meio ambiente.

Cumprindo a responsabilidade social

Sobre o esquema de reciclagem, Johnny Zhang, presidente-adjunto da FEELM, comentou: "Acreditamos firmemente que os dispositivos descartáveis têm um papel crucial a desempenhar para ajudar o Reino Unido a alcançar suas aspirações sem fumo. A indústria precisa fazer muito mais na área ambiental, mas já está começando a avançar.

"Nosso programa de inovação verde está em andamento e agora estamos aumentando-o significativamente para garantir que não apenas ajudemos a proteger a vida dos fumantes adultos, mas também o planeta.

"O compromisso de tornar a reciclagem mais acessível demonstra nossa dedicação à responsabilidade social corporativa e à sustentabilidade ambiental. À medida que esta iniciativa ganha força, esperamos que sirva de modelo para outras indústrias que buscam implementar práticas ecologicamente corretas e envolver clientes adultos em seus esforços de sustentabilidade".

Chris Aikens, gerente sênior de Assuntos Externos na Europa da RELX International, afirmou: "Temos o prazer de trabalhar com a SMOORE neste projeto que destaca nosso compromisso com a sustentabilidade a longo prazo no que se refere aos dispositivos descartáveis. Estes produtos fornecem uma ferramenta útil para permitir que os fumantes adultos troquem os cigarros combustíveis e todo o seu potencial precisa ser reconhecido. Este esquema de reciclagem beneficiará tanto o planeta quanto os consumidores".

