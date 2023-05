Comunicado do Business Wire :Esri

A nível mundial, analistas e auditores de inteligência em organizações de segurança nacional e segurança pública devem usar várias fontes de dados para suas análises. Cada vez mais, as organizações estão recorrendo à tecnologia do sistema de informações geográficas (GIS) para fornecer o contexto de localização para seus dados. Esta abordagem geográfica oferece aos profissionais a compreensão necessária para fazer tudo: desde proteger ativos, pessoas e propriedades até lidar com ameaças cibernéticas e muito mais.

Para oferecer suporte aos usuários da comunidade de inteligência e segurança nacional, a Esri, líder mundial em inteligência de localização, lançou o ArcGIS AllSource. O novo software de desktop transforma os dados brutos em suporte à tomada de decisão, combinando dados de várias fontes. Os analistas podem aproveitar a análise de links integrada, mapas 2D e 3D, linhas do tempo, exploração de imagens, gráficos e vídeos para descobrir padrões, tendências e relacionamentos em dados para informar sobre a tomada de decisões.

"À medida que os dados do GIS se tornam mais difundidos nas organizações, analistas e auditores de inteligência precisam de uma ferramenta que integre estas informações com o restante de seus dados", disse Patty Mims, diretora de desenvolvimento de negócios em governo nacional global da Esri. "O ArcGIS AllSource é esta ferramenta. Estamos proporcionando o suporte de todo o sistema ArcGIS Enterprise - e os mesmos poderosos recursos de software de desktop analítico que nossos usuários esperam dos produtos GIS - para profissionais de inteligência."

O ArcGIS AllSource foi projetado para profissionais de inteligência que trabalham em agências civis de inteligência, organizações comerciais, policiais e militares. Ao integrar-se com a infraestrutura ArcGIS organizacional existente, o AllSource economiza o tempo dos analistas e reduz os gastos. O software está em conformidade com os padrões da indústria, permitindo que os profissionais compartilhem e aproveitem os dados facilmente enquanto trabalham com outros sistemas e aplicativos.

"O ArcGIS AllSource é escalável, focado e relevante para os desafios e necessidades diárias dos analistas", afirmou Dan O'Leary, diretor do escritório regional da Esri em Washington, D.C. (EUA). "Isso significa que os analistas podem trabalhar com um sistema para fundir suas fontes de dados com inteligência geoespacial do restante de sua organização, usando ferramentas focadas para avaliações de ameaças, detecção de fraudes, investigações, indicações e avisos. Os profissionais de inteligência podem responder a perguntas, prever eventos, divulgar produtos e apoiar operações usando a ferramenta para analisar dados espaciais, temporais e outros dados relacionais."

Para saber mais sobre o ArcGIS AllSource da Esri, acesse go.esri.com/ArcGISAllSource/overview/pr.

