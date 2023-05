China pede que EUA parem de interferir em questões internas e atuem para restaurar relação

O Ministério de Relações Exteriores da China pediu nesta segunda-feira, 22, para que os Estados Unidos parem de interferir em suas questões internas e trabalhem conjuntamente para restaurar as relações entre os países, por meio de ações concretas.

A porta-voz Mao Ning disse que a China vê suas relações com o EUA sob os princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação benéfica para as duas partes. Mao pediu, ainda, aos Estados Unidos que retirem sanções e adotem medidas concretas para remover obstáculos e criar uma atmosfera favorável ao diálogo e à comunicação.

"A China e os EUA mantêm a comunicação necessária. No entanto, agora os EUA dizem que querem falar com o lado chinês enquanto buscam reprimir a China por todos os meios possíveis e impor sanções a autoridades, instituições e empresas chinesas. Existe alguma sinceridade e significado em qualquer comunicação como essa?", questionou a representante do ministério.