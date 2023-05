Carlos Alcaraz volta ao topo do ranking da ATP

O espanhol Carlos Alcaraz, que no ano passado se tornou o jogador mais jovem a chegar ao topo do ranking da ATP, reassumiu o posto de número 1 do mundo nesta segunda-feira (22), a seis dias do início do torneio de Roland Garros.

Mesmo eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Roma, pelo húngaro Fabian Marozsan, Alcaraz conseguiu superar a pontuação do sérvio Novak Djokovic, agora número 3.

Djokovic, que defendia o título na capital italiana, caiu nas quartas de final para o dinamarquês Holger Rune, por sua vez derrotado na decisão pelo russo Daniil Medvedev.

Rune subiu um posto e chegou à sexta posição no ranking, a melhor de sua carreira, enquanto Medvedev, que conquistou seu primeiro título no saibro, é agora o número 2.

O brasileiro mais bem classificado na ATP é Thiago Monteiro, na 96ª posição.

- Ranking da ATP desta segunda-feira, 22 de maio:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6815 pts (+1)

2. Daniil Medvedev (RUS) 6330 (+1)

3. Novak Djokovic (SRB) 5955 (-2)

4. Casper Ruud (NOR) 4915

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4775

6. Holger Rune (DIN) 4375 (+1)

7. Andrey Rublev (RUS) 4270 (-1)

8. Jannik Sinner (ITA) 3435

9. Taylor Fritz (EUA) 3390

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3065

11. Karen Khachanov (RUS) 2945

12. Frances Tiafoe (EUA) 2790

13. Hubert Hurkacz (POL) 2525 (+2)

14. Cameron Norrie (GBR) 2520 (-1)

15. Rafael Nadal (ESP) 2445 (-1)

16. Borna Coric (CRO) 2410

17. Tommy Paul (EUA) 2135

18. Lorenzo Musetti (ITA) 2040 (+1)

19. Alex De Minaur (AUS) 1870 (-1)

20. Matteo Berrettini (ITA) 1832

...

96. Thiago Monteiro (BRA) 652 (+2)

