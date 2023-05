Alpinista nepalês escala o Everest pela 27ª vez e iguala recorde de compatriota

O alpinista nepalês Pasang Dawa Sherpa alcançou nesta segunda-feira (22) o topo do Everest pela 27ª vez, igualando o recorde estabelecido na semana passada por outro nepalês na maior montanha do mundo.

"Pasang Dawa Sherpa chegou ao topo hoje com um cliente chinês. É sua 27ª vez no topo", anunciou a empresa que organizou a expedição, Imagine Nepal Trek and Expedition.

Na semana passada, o nepalês Kami Rita Sherpa bateu o recorde de escaladas na maior montanha do mundo - 8.849 metros - com sua 27ª vez no topo do Everest.

Kami Rita Sherpa, 53 anos, conhecido como "o homem do Everest" pode estabelecer um novo recorde nos próximos dias, com uma nova escalada programada para esta semana.

O Nepal tem oito das 10 maiores montanhas do mundo e a cada ano recebe centenas de alpinistas durante a temporada de escalada na primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), com temperatura mais amena e ventos de menor intensidade.

As autoridades do país emitiram este ano 478 autorizações para alpinistas estrangeiros.

Como a maioria precisa de um guia local, especialistas calculam que mais de 900 pessoas, um recorde, tentarão escalar o topo do mundo nesta temporada, que vai até o início de junho.

A indústria do alpinismo no Himalaia é baseada na experiência dos guias, geralmente nascidos nos vales do Everest.

O grupo paga um preço elevado por acompanhar centenas de aventureiros todos os anos ao "Topo do Mundo". Um terço dos mortos no Everest são alpinistas nepaleses.

