Real Madrid é derrotado pelo Valencia (1-0) e perde 2º lugar para Atlético; Vini Jr é alvo de insultos racistas

O Real Madrid perdeu em casa neste domingo por 1 a 0 para o Valencia (13º), em jogo da 35ª rodada da LaLiga espanhola e cedeu o segundo lugar ao Atlético de Madrid, que venceu o Osasuna (9º) por 3 a 0.

Num jogo marcado por incidentes, incluindo insultos proferidos por torcedores no estádio Mestalla e a expulsão do atacante brasileiro Vinicius Junior nos acréscimos (90+7) após um desentendimento com Hugo Duro, foi o jovem Diego López quem marcou o único gol da partida, no primeiro tempo (33'), após um chute errado de Justin Kluivert, que acabou se transformando em uma assistência.

Mas a partida foi marcada sobretudo pelos vários incidentes envolvendo Vini Jr. O atacante foi primeiro xingado pela torcida, o que provocou um agrupamento de jogadores, que interromperam o jogo durante vários minutos.

Mais tarde, o brasileiro foi expulso enquanto Hugo Duro não foi penalizado pelo árbitro.

"Falei com ele durante o jogo, o clima estava muito pesado, muito ruim, perguntei se ele queria continuar jogando. O fato de eu achar que devo tirá-lo porque o ambiente é racista, não me parece bom. Eu tenho que tirar um jogador se ele não jogar bem, mas pensar em tirar um jogador por racismo, isso nunca aconteceu comigo. O que aconteceu hoje já aconteceu outras vezes, mas não assim. É inaceitável. A LaLiga espanhola tem um problema. Não é o Vinicius. Vinicius é a vítima. Há um problema muito grave", afirmou o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, após a partida.

"Não sou o mais indicado para pensar no que precisa ser feito, mas não se pode jogar futebol assim. Não estávamos jogando bem, tudo aquilo que se espera, mas isso é muito importante. Eles o insultam durante todo o jogo e depois no final recebe o cartão vermelho. Estou muito triste. A liga espanhola é um campeonato com grandes equipes, ambientes bonitos, mas temos que acabar com isso. Estamos em 2023, o racismo não pode existir", acrescentou.

Mais cedo, o Atlético de Madrid derrotou o Osasuna por 3 a 0 e ultrapassou seu grande rival (72 pontos contra 71).

O francês Antoine Griezmann abriu o placar para os 'colchoneros' antes do intervalo (45'), com uma grande assistência de Yannick Carrasco.

Depois, Saúl Ñíguez ampliou no segundo tempo (61') com uma grande jogada individual em que matou a bola no peito e disparou de pé direito. O argentino Ángel Correa fechou o placar com outro chute já na reta final (83').

E no dérbi da Andaluzia, que fechou o domingo, Sevilla (9º) e Betis (6º) empataram em 0 a 0.

om este ponto conquistado como visitante, o Betis consolidou sua sexta posição, que classifica para a próxima Liga Europa, com uma vantagem de seis pontos em relação ao sétimo colocado, o Athletic Bilbao.

--- Resultados da 35ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Valladolid 2 - 0

- Sábado:

Girona - Villarreal 1 - 2

Athletic Bilbao - Celta Vigo 2 - 1

Getafe - Elche 1 - 1

Almería - Mallorca 3 - 0

Barcelona - Real Sociedad 1 - 2

- Domingo:

Rayo Vallecano - Espanyol 1 - 2

Atlético de Madrid - Osasuna 3 - 0

Valencia - Real Madrid 1 - 0

Sevilla - Betis 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 85 35 27 4 4 65 15 50

2. Atlético de Madrid 72 35 22 6 7 63 27 36

3. Real Madrid 71 35 22 5 8 70 33 37

4. Real Sociedad 65 35 19 8 8 47 32 15

5. Villarreal 60 35 18 6 11 54 36 18

6. Betis 56 35 16 8 11 43 38 5

7. Athletic Bilbao 50 35 14 8 13 46 39 7

8. Girona 48 35 13 9 13 55 50 5

9. Sevilla 48 35 13 9 13 44 49 -5

10. Osasuna 47 35 13 8 14 32 39 -7

11. Rayo Vallecano 46 35 12 10 13 42 47 -5

12. Mallorca 44 35 12 8 15 33 40 -7

13. Valencia 40 35 11 7 17 39 41 -2

14. Almería 39 35 11 6 18 46 61 -15

15. Celta Vigo 39 35 10 9 16 40 50 -10

16. Cádiz 38 35 9 11 15 28 50 -22

17. Getafe 35 35 8 11 16 31 44 -13

18. Valladolid 35 35 10 5 20 30 62 -32

19. Espanyol 34 35 8 10 17 44 61 -17

20. Elche 20 35 4 8 23 27 65 -38

