PSG vence Auxerre (2-1) com dois gols de Mbappé e fica a um passo do título da Ligue 1

O Paris Saint-Germain praticamente garantiu seu décimo primeiro título de campeão francês ao vencer o Auxerre fora de casa por 2 a 1 com uma dobradinha de Kylian Mbappé (6' e 8'), neste domingo na partida que fechou a 36ª rodada da Ligue 1.

A duas rodadas do fim do campeonato, o PSG tem uma vantagem de seis pontos sobre o Lens (2º) e sobretudo um saldo de gols muito favorável (+50 contra +34).

O PSG precisa sofrer duas goleadas históricas (contra Strasbourg e Clermont) e o Lens tem a missão de vencer com uma enxurrada de gols nas duas últimas rodadas para tirar o título das mãos do time comandado pelo técnico Christophe Galtier.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mbappé foi novamente o mais decisivo da equipe parisiense. O campeão mundial de 2018 é agora o artilheiro do campeonato com dois gols a mais que o atacante do Lyon, Alexandre Lacazette (que marcou 26).

O atacante Lassine Sinayoko (51') descontou para o Auxerre, que está em 16º lugar, e é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 34 pontos, apenas um à frente do Nantes (17º).

"Meus jogadores estão com a mão na taça. Agora precisamos terminar em alto nível nas próximas duas partidas e erguer o troféu em casa na última rodada", disse o técnico do PSG, Christophe Galtier, à Amazon Prime.

Mas o eventual título da liga dificilmente vai conseguir mascarar uma temporada marcada por várias crises na equipe do Parque dos Príncipes, nem seu fracasso na Liga dos Campeões (eliminação nas oitavas de final contra o Bayern de Munique).

Já o segundo lugar do Lens tem um sabor de título. Essa posição pode coroar uma campanha brilhante com uma classificação direta para a próxima Liga dos Campeões como recompensa.

A equipe do norte de França está quase lá graças à vitória fora de casa sobre o Lorient (3-1).

Um dia depois da derrota do Olympique de Marselha (3º) na visita ao Lille (5º), o Lens não perdeu a oportunidade de abrir uma boa vantagem, deixando o OM cinco pontos atrás.

Surpreendido pelo primeiro gol do jogo, marcado por Romain Faivre (6'), o Lens reagiu através de Florian Sotoca (20'), Adrien Thomasson (25') e do capitão Seko Fofana (87').

A não ser que ocorra uma derrocada espetacular nas duas últimas rodadas, contra Ajaccio e Auxerre, o Lens retornará à competição de maior prestígio da Europa pela primeira vez desde 2002-2003, o que obrigaria o Olympique de Marselha a disputar uma fase eliminatória e uma eventual repescagem.

O suspense continua vivo na luta por uma vaga na Conference League. O Rennes (6º) manteve as chances de chegar ao quinto lugar depois de derrotar o Ajaccio (5 a 0) com um hat-trick de Amine Gouiri, ficando um ponto atrás do Lille.

Na parte inferior da tabela, o Brest, que venceu o Clermont (2-1), garantiu sua permanência na Ligue 1, enquanto o Strasbourg, que empatou fora de casa com o Troyes (1-1), segue na luta para garantir um lugar na elite do futebol francês.

Mas, exceto por um milagre, a luta pelo rebaixamento deverá ser travada entre Nantes (17º) e Auxerre (16º).

--- Resultados da 36ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Monaco 3 - 1

- Sábado:

Nantes - Montpellier 0 - 3

Lille - Olympique de Marselha 2 - 1

- Domingo:

Ajaccio - Rennes 0 - 5

Troyes - Strasbourg 1 - 1

Nice - Toulouse 0 - 0

Brest - Clermont-Ferrand FC 2 - 1

Reims - Angers 2 - 2

Lorient - Lens 1 - 3

Auxerre - PSG 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 84 36 27 3 6 86 36 50

2. Lens 78 36 23 9 4 62 28 34

3. Olympique de Marselha 73 36 22 7 7 66 37 29

4. Monaco 65 36 19 8 9 69 54 15

5. Lille 63 36 18 9 9 62 42 20

6. Rennes 62 36 19 5 12 65 38 27

7. Lyon 59 36 17 8 11 61 44 17

8. Clermont-Ferrand FC 53 36 15 8 13 40 47 -7

9. Nice 52 36 13 13 10 42 34 8

10. Lorient 52 36 14 10 12 50 50 0

11. Reims 51 36 12 15 9 44 39 5

12. Montpellier 47 36 14 5 17 60 58 2

13. Toulouse 44 36 12 8 16 48 55 -7

14. Brest 41 36 10 11 15 41 51 -10

15. Strasbourg 39 36 9 12 15 49 56 -7

16. Auxerre 34 36 8 10 18 33 59 -26

17. Nantes 33 36 6 15 15 35 53 -18

18. Troyes 23 36 4 11 21 43 78 -35

19. Ajaccio 23 36 6 5 25 22 71 -49

20. Angers 15 36 3 6 27 31 79 -48

bds/iga/psr/aam