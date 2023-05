PRINCIPAIS NOTÍCIAS

G7: Zelensky obtém nova ajuda militar e apoio diplomático no G7

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia desmente captura de Bakhmut reivindicada pela Rússia

EL SALVADOR ESTÁDIO: Doze mortos em tumulto em estádio de El Salvador

=== JAPÃO G7 ===

HIROSHIMA:

Zelensky obtém nova ajuda militar e apoio diplomático no G7

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, obteve, neste domingo (21), novas promessas de entrega de material militar, além do apoio diplomático "inabalável" dos países do G7 em Hiroshima, Japão, após a Rússia declarar a tomada da cidade Bakhmut (leste da Ucrânia), o que Kiev nega.

FOTOS, VIDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia desmente captura de Bakhmut reivindicada pela Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, desmentiu, neste domingo (21), que Bakhmut, no leste do país, tenha sido capturada pela Rússia, como afirmou Moscou no sábado.

=== EL SALVADOR ESTÁDIO ===

SAN SALVADOR:

Doze mortos em tumulto em estádio de El Salvador

Doze pessoas morreram em um tumulto envolvendo torcedores no sábado (20) no estádio Cuscatlán, em San Salvador, em um torneio local de futebol entre os times Alianza e FAS, informou a Polícia Nacional Civil (PNC).

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

TIJUANA:

Ataque armado contra pilotos de rally deixa 10 mortos no México

Um ataque com armas longas contra um grupo de pilotos amadores de rally na localidade mexicana de Ensenada (norte, fronteiriça com Estados Unidos) deixou 10 mortos e nove feridos neste sábado(20), informaras as autoridades.

WASHINGTON:

Biden cogita apelar à Constituição para evitar default

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou de "inaceitáveis" neste domingo (21) as propostas dos republicanos para elevar o limite de endividamento do país, e mencionou a possibilidade de recorrer à Constituição para evitar um default.

-- ÁFRICA

CARTUM:

Generais rivais anunciam trégua, mas combates continuam no Sudão

Novos combates foram registrados neste domingo (21) em Cartum, a capital do Sudão, horas depois do anúncio de uma trégua de uma semana que deve começar na segunda-feira e foi aceita pelo Exército e os paramilitares, que estão engalfinhados em uma luta pelo poder.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

