Napoli derrota Inter (3-1) em casa e prolonga festa do título; Lazio vence Udinese e é 3º

O Napoli derrotou a Inter de Milão por 3 a 1 neste domingo (21) diante de sua torcida, num novo capítulo festivo das comemorações pelo terceiro 'scudetto' da história da equipe do sul da Itália, enquanto os milaneses parecem estar com todas as atenções voltadas para a final da Liga dos Campeões contra o Manchester City que será disputada em menos de três semanas.

A Inter, que foi ultrapassada pela Lazio na tabela, ficou com um homem a menos depois que Roberto Gagliardini foi expulso por receber o segundo cartão amarelo aos 41 minutos.

Foi só no segundo tempo (67') que o camaronês Frank Anguissa abriu o placar para os napolitanos.

O técnico do Napoli, Luciano Spalletti, tirou Victor Osimhen de campo aos 69 minutos, provocando uma aparente insatisfação do atacante nigeriano, artilheiro do campeonato.

O segundo gol do Napoli foi anulado aos 79 minutos por falta e os milaneses aproveitaram para empatar aos 82 por intermédio do belga Romelu Lukaku.

Mas o ritmo acelerou com um gol de Giovanni Di Lorenzo (85') e outro de Gianluca Gaetano nos acréscimos (94') que deixaram os três pontos no estádio Diego Maradona.

Os napolitanos lideram a tabela com 17 pontos de vantagem sobre a 'Juve' a duas rodadas do fim.

Já os 'nerazzurri' ainda têm três jogos pela frente antes de enfrentar o Manchester City na grande final da Liga dos Campeões, no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia. Um deles será a decisão da Copa da Itália, em 24 de maio, contra a Fiorentina.

Na Serie A, o time ainda tem poucas chances de alcançar a segunda colocação da Juventus.

Para garantir o seu lugar no G4, que classifica para a próxima Liga dos Campeões, a Inter terá ainda de lutar contra o Milan (5º, dois pontos atrás) e a Atalanta (6ª, cinco pontos atrás).

No jogo que encerrou a jornada deste domingo a Lazio deu um passo importantíssimo rumo à Liga dos Campeões, ao manter quatro pontos de vantagem sobre o Milan.

Sem brilhar, a equipe do técnico Maurizio Sarri conquistou três pontos essenciais na visita à Udinese, graças ao pênalti cobrado e convertido pelo capitão Ciro Immobile.

Mais cedo a Cremonese confirmou seu rebaixamento à Serie B, apenas um ano depois de regressar à elite do futebol italiano, depois da Spezia (17ª) ter somado um ponto ao empatar em 0 a 0 em sua visita ao Lecce (16º).

Após a derrota em casa por 5 a 1 para o Bologna (9º), no sábado, a Cremonese tinha praticamente um pé e meio na segunda divisão e o ponto somado pela Spezia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, impossibilita a salvação do clube de Cremona.

A Spezia soma 31 pontos, inatingíveis para a Cremonese (que tem 24) nas duas rodadas restantes.

A Sampdoria, lanterna da Serie A, já caiu há algumas semanas.

O terceiro time rebaixado sairá entre Lecce (33 pontos), Spezia (31) e Hellas Verona (18º), que tem 30 pontos.

Frosinone e Genoa, os dois primeiros promovidos à Serie A, já garantiram a subida à elite, enquanto a terceira equipe sairá de um play-off ao qual aspiram Bari, Parma, Cagliari, Südistrol, Reggina e Venezia.

