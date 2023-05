México eleva nível de alerta por atividade do vulcão Popocatépetl

As autoridades mexicanas elevaram, neste domingo (21), o nível de alerta para o vulcão Popocatépetl, no centro do país, devido ao aumento de sua atividade, que poderia afetar a aviação e algumas populações, inclusive mais distantes, pelo lançamento de fragmentos.

Um dia depois de as operações no aeroporto da Cidade do México terem sido suspensas temporariamente pela queda de cinzas, a Defesa Civil anunciou que o nível de alerta passou de "amarelo fase 2 para amarelo fase 3".

Trata-se do nível logo abaixo do vermelho, de alta periculosidade, que também é dividido em duas fases, explicou a coordenadora do órgão, Laura Velázquez, em entrevista coletiva.

O Popocatépetl, cujo processo eruptivo reativou-se em dezembro de 1994, fica nos limites dos estados de México, Morelos e Puebla. A capital de Puebla - de mesmo nome - amanheceu neste domingo coberta por uma camada cinza, observou um repórter da AFP.

Durante a nova fase, prevê-se uma "atividade eruptiva de explosividade em baixa intensidade", por isso são esperadas "explosões leves a moderadas que lancem fragmentos no entorno da cratera", chuva de cinzas em populações próximas e em algumas cidades mais distantes e "risco para a aviação".

Também poderia ter "crescimento importante de domos (de lava) e possibilidade de expulsão de magma", assim como "explosões importantes de intensidade crescente que lançam fragmentos a distâncias consideráveis", advertiu Velázquez.

A elevação do alerta, feito por recomendação de um comitê científico, obriga autoridades e órgãos de socorro a preparar pessoal, equipamentos de evacuação e abrigos diante de uma eventual emergência.

Além disso, as autoridades terão que adotar medidas para evitar danos causados por queda de cinzas e fragmentos de materiais.

Dezenas de abrigos já foram habilitados na área próxima do vulcão, que, desde a noite de sexta, registra aumento de atividade com exalações e explosões moderadas, acompanhadas de emissão de cinzas e fragmentos incandescentes perto da cratera.

No sábado, as operações no Aeroporto Benito Juárez da Cidade do México e no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, situado em Zumpango e que também serve à capital, foram suspensas temporariamente.

O Benito Juárez, que registrou movimento de 46,2 milhões de passageiros em 2022, ficou fechado durante pouco mais de cinco horas, o que obrigou a modificação de itinerários.

O Popocatépetl é monitorado permanentemente devido ao risco que sua atividade representa para a população que mora em áreas próximas.

