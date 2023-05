Instagram e Telegram ficam fora do ar na noite deste domingo, 21

Internautas migraram para as redes sociais Twitter e Facebook para comentar o ocorrido; saiba mais

De acordo com relatos de usuários do Instagram, a rede social parou de carregar o feed de postagens e consequentemente a publicação de conteúdo estava impossibilitada. Internautas também relataram situação semelhante ao tentar utilizar o aplicativo de mensagens Telegram.

No caso do Instagram a opção de Reels, story e mesmo troca de mensagens também estavam indisponíveis.

Internautas de diversos países, que migraram para o Twitter e o Facebook, comentaram o susto ao achar que o problema estava relacionado a própria internet ou a algum "bug" no celular pessoal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi só o meu Instagram que caiu?", perguntaram diversos usuários no Twitter.

No caso do Telegram, os internautas brincaram: "Cortaram o fio que liga o Telegram e o Instagram, gente".

As redes sócias tudo indo com Deus, foi o Instagram agora o Telegram Kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/STHSvwwQsM — yan. (@tuittayanziinho) May 21, 2023

O POVO tentou usar as duas redes sociais em ao menos quatro aparelhos diferentes, entre eles dois celulares com sistema operacional Android, um tablete e um celular com sistema iOS.

Em todos os testes foi impossível utilizar as plataformas. Em alguns momentos os aplicativo sequer abriam.