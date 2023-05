Grécia: partido conservador do premiê Mitsotakis lidera eleição com ampla margem

Os resultados oficiais de mais de 60% das seções eleitorais contadas nas eleições da Grécia mostram os conservadores do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis com uma enorme vantagem sobre o partido de oposição de esquerda.

No entanto, a nova lei eleitoral sob a qual a votação foi realizada significa que Mitsotakis terá dificuldades para formar um governo sem buscar um parceiro de coalizão.

Com quase dois terços dos votos apurados, o partido de oposição de esquerda do ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras tinha 20% dos votos, em comparação com 40% do partido Nova Democracia de Mitsotakis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A eleição de domingo é a primeira da Grécia desde que sua economia deixou de estar sob estrita supervisão de credores internacionais que forneceram fundos de resgate durante a crise financeira de quase uma década no país.

Tsipras, de 48 anos, foi primeiro-ministro durante alguns dos anos mais tumultuados da crise e tem lutado para recuperar o amplo apoio de que desfrutava quando chegou ao poder em 2015 com a promessa de reverter as medidas de austeridade impostas pelo resgate.

Mitsotakis, um ex-executivo bancário de 55 anos formado em Harvard, venceu as eleições de 2019 com a promessa de reformas voltadas para os negócios e prometeu continuar com os cortes de impostos, aumentar os investimentos e aumentar o emprego na classe média.

Mas a nova lei eleitoral de representação proporcional torna difícil para qualquer partido obter uma maioria absoluta no parlamento de 300 membros para formar um governo por conta própria, o que significa que Mitsotakis provavelmente terá que buscar um parceiro de coalizão.

No entanto, o Nova Democracia indicou que prefere buscar uma vitória clara em uma segunda eleição e ser capaz de governar por conta própria. Se uma segunda eleição for realizada, provavelmente no final de junho ou início de julho, a lei mudará novamente, mudando para um sistema que recompensa o partido líder com assentos extras e tornando mais fácil para ele ganhar uma maioria parlamentar. Fonte: Associated Press.