City comemora título com vitória sobre Chelsea; Brighton perto da Liga Europa, Leeds à beira do rebaixamento

Já campeão sem jogar desde sábado, o Manchester City venceu o Chelsea (12º) com bastante dificuldade (1-0), neste domingo (21) pela 37ª rodada da Premier League, enquanto o Brighton deu um passo rumo à Liga Europa e o Leeds rumo ao rebaixamento.

Com quase 90% dos seus habituais titulares no banco, o City festejou seu quinto título da Premier League em seis anos com uma vitória que permite aos 'Citizens' abrir uma vantagem de 7 pontos sobre o Arsenal, e com um jogo a menos. Uma margem que oculta a batalha acirrada que as duas equipes mantiveram até o final.

O argentino Julián Álvarez, com um chute cruzado aos 12 minutos, marcou o 100º gol do City em casa nesta temporada contando todas as competições.

Após o apito final, o gramado foi invadido e depois evacuado para que o time e sua torcida festejassem o título de campeão inglês. Mas essa pode não ser a última comemoração, já que a equipe comandada por Pep Guardiola disputará a decisão da Copa da Inglaterra no dia 3 de junho e, uma semana depois, a final da Liga dos Campeões.

Horas antes, o Brighton praticamente garantiu sua presença na próxima Liga Europa, ao vencer o lanterna Southampton (3-1).

Sob o comando do técnico Roberto de Zerbi, que assumiu o cargo no início da temporada quando Graham Potter respondeu ao apelo do Chelsea, os 'Seagulls' estão realizando uma temporada histórica e são sextos colocados com 61 pontos, faltando dois jogos para disputar.

O Aston Villa, sétimo colocado e a um passo da classificação para a Conference League europeia, tem três pontos a menos, e apenas um jogo para disputar, mas também com um saldo de gols de +4 contra os +20 do clube do sul de Inglaterra.

O Villa será o último adversário do Brighton, que receberá na quarta-feira o já campeão Manchester City, mas os 'Villains' de Unai Emery precisariam de um milagre para garantir uma vaga na segunda mais importante competição europeia de clubes.

Contra os 'Saints', lanternas e já matematicamente rebaixados para a Championship (segunda divisão inglesa), o Brighton abriu o placar por meio do talentoso irlandês Evan Ferguson, com um chute potente (29'), e após um cruzamento de Kaoru Mitoma (40').

O Southampton reagiu no segundo tempo com um gol do norueguês Mohamed El-Younoussi (58') e, quatro minutos depois, o VAR anulou um gol de Theo Walcott que poderia ter significado o empate.

Mas o alemão Pascal Gross, com um chute de pé esquerdo na entrada da área, deu a vitória aos donos da casa (69').

No outro jogo disputado neste domingo, o Leeds viveu uma nova decepção em Londres diante do West Ham, time que já garantiu sua permanência na primeira divisão e que agora está focado na final da Conference League.

Os 'Peacocks' haviam aberto o placar com um chute de primeira do espanhol Rodrigo (19'), mas Declan Rice (31'), Jarrod Bowen (72') e o argentino Manuel Lanzini (90+4') viraram, deixando o Leeds (18º) dois pontos atrás do Everton, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Leeds vai jogar em casa contra o Tottenham, enquanto os 'Toffees' receberão o Bournemouth que já não têm mais nada em jogo neste campeonato.

-- Jogos da 37ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Brentford 1 - 3

Wolverhampton - Everton 1 - 1

Liverpool - Aston Villa 1 - 1

AFC Bournemouth - Manchester United 0 - 1

Fulham - Crystal Palace 2 - 2

Nottingham - Arsenal 1 - 0

- Domingo:

West Ham - Leeds 3 - 1

Brighton - Southampton 3 - 1

Manchester City - Chelsea 1 - 0

- Segunda-feira:

(16h00) Newcastle - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 88 36 28 4 4 93 31 62

2. Arsenal 81 37 25 6 6 83 43 40

3. Newcastle 69 36 19 12 5 67 32 35

4. Manchester United 69 36 21 6 9 52 41 11

5. Liverpool 66 37 19 9 9 71 43 28

6. Brighton 61 36 18 7 11 70 50 20

7. Aston Villa 58 37 17 7 13 49 45 4

8. Tottenham 57 37 17 6 14 66 62 4

9. Brentford 56 37 14 14 9 57 46 11

10. Fulham 52 37 15 7 15 54 51 3

11. Crystal Palace 44 37 11 11 15 39 48 -9

12. Chelsea 43 36 11 10 15 36 42 -6

13. Wolverhampton 41 37 11 8 18 31 53 -22

14. West Ham 40 37 11 7 19 41 53 -12

15. AFC Bournemouth 39 37 11 6 20 37 70 -33

16. Nottingham 37 37 9 10 18 37 67 -30

17. Everton 33 37 7 12 18 33 57 -24

18. Leeds 31 37 7 10 20 47 74 -27

19. Leicester 30 36 8 6 22 49 67 -18

20. Southampton 24 37 6 6 25 32 69 -37

