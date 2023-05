Brasil estreia no Mundial Sub-20 com derrota para a Itália (3-2)

Apesar da reação no fim, o Brasil estreou no Mundial Sub-20 perdendo para a Itália por 3 a 2 na estreia das duas seleções pelo Grupo D, na partida de maior destaque deste domingo no torneio que está sendo disputado na Argentina.

No estádio Malvinas Argentinas em Mendoza, a 'Azzurra' saiu na frente com um gol de Matteo Prati aos onze minutos e aumentou com dois gols do capitão Cesare Casadei (27' e 34', de pênalti), diante de uma seleção brasileira irreconhecível, muito diferente daquela que se sagrou campeã sul-americana da categoria.

Mas o Brasil reagiu no segundo tempo e diminuiu com dois gols do atacante Marcos Leonardo (71' e 86'). Apesar da forte pressão brasileira nos últimos minutos, a Itália conseguiu garantir a vitória e comemorar três pontos importantes na chave em que lidera junto com a Nigéria, que mais cedo venceu a República Dominicana por 2 a 1.

