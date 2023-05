Borussia Dortmund vence Augsburg e assume liderança da Bundesliga a uma rodada do fim

O Borussia Dortmund venceu em sua visita ao Augsburg (3-0), com uma 'dobradinha' de Sébastien Haller e um gol de Julian Brandt, e assumiu a liderança da Bundesliga no momento em que resta apenas uma rodada para o fim do campeonato alemão.

Símbolo de um segundo turno excepcional, Sébastien Haller abriu o caminho da vitória.

O jogador marfinense ficou afastado nos primeiros meses da temporada 2022/23 devido a um câncer testicular diagnosticado em meados de julho de 2022, e ajudou o Borussia no segundo turno, marcando o oitavo e o nono gols na Bundesliga neste domingo.

Contratado nesta temporada para aliviar a saída do centroavante norueguês Erling Haaland para o Manchester City, Haller pôde voltar a campo em janeiro, após quatro ciclos de quimioterapia e duas cirurgias.

Antes da 34ª e última rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund tem agora 70 pontos, dois a mais que o Bayern de Munique.

Uma vitória em casa, no Westfalenstadion, contra o Mainz daqui a seis dias, e qualquer que seja o resultado do Bayern como visitante contra o Colônia, dará ao Dortmund seu primeiro título alemão desde 2012.

Em casa, o Borussia Dortmund tem sido imparável nesta temporada na Bundesliga com apenas uma derrota no início de sua campanha e um empate contra o Bayern. Foram 14 vitórias.

No último título de campeão alemão, onze anos atrás, cerca de 400.000 pessoas festejaram nas ruas de Dortmund e na Borsigsplatz, onde os jogadores do BVB costumam comemorar. A espera de uma década após os dez títulos consecutivos do Bayern entre 2013 e 2022 nunca esteve tão perto de chegar ao fim.

"É inacreditável. Se alguém tivesse me dito seis meses atrás que eu estaria nesta situação, eu não teria acreditado", comemorou Haller em entrevista à DAZN.

"Conversamos muito entre nós para ter certeza de continuar com nossos princípios, positivos, pacientes, e hoje é o melhor exemplo de que isso funciona", acrescentou.

"Ainda temos um jogo pela frente. Demos um passo gigante hoje. Não foi um jogo fácil e merecemos vencer", disse o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, à DAZN.

A derrota do Bayern, no sábado, para o RB Leipzig (3-1), na Allianz Arena, abriu as portas aos companheiros de Mats Hummels para encerrarem um jejum de três meses e seis jogos consecutivos (quatro no campeonato, um na Liga dos Campeões e um na Copa da Alemanha) sem vencer fora de casa.

Em superioridade numérica desde os 38 minutos, após a expulsão de Felix Uduokhai, os jogadores de Edin Terzic tiveram de esperar até o segundo tempo para abrir o placar. Até então, haviam mandado a bola na trave duas vezes, em tentativas de Niklas Süle (39') e Emre Can (54'), e esbarraram nas defesas do goleiro do Augsburg, Tomas Koubek, em várias ocasiões.

Mas aos 58 minutos de jogo os milhares de torcedores do Borussia que fizeram a viagem até a Baviera puderam soltar o grito de gol. Em uma confusão na área, o zagueiro do Augsburg Maximilian Bauer cometeu um erro e Haller abriu o placar.

O mesmo Haller afastou o fantasma do improvável empate, marcando o segundo aos 84 minutos, antes de Julian Brandt fechar o placar já nos acréscimos.

Nos outros dois jogos da rodada disputados neste domingo, o Stuttgart (15º) venceu o Mainz (9º) por 4 a 1 enquanto Bayer Leverkuen (6º) e Borussia Monchengladbach (11º) empataram em 2 a 2.

--- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Freiburg - Wolfsburg 2 - 0

- Sábado:

Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 4 - 2

Werder Bremen - Colônia 1 - 1

Hertha Berlim - Bochum 1 - 1

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2 - 2

Bayern de Munique - RB Leipzig 1 - 3

- Domingo:

Mainz - Stuttgart 1 - 4

Augsburg - Borussia Dortmund 0 - 3

Bayer Leverkusen - B. Moenchengladbach 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 70 33 22 4 7 81 42 39

2. Bayern de Munique 68 33 20 8 5 90 37 53

3. RB Leipzig 63 33 19 6 8 60 39 21

4. 1. FC Union Berlin 59 33 17 8 8 50 38 12

5. Freiburg 59 33 17 8 8 50 42 8

6. Bayer Leverkusen 50 33 14 8 11 57 46 11

7. Wolfsburg 49 33 13 10 10 56 46 10

8. Eintracht Frankfurt 47 33 12 11 10 56 51 5

9. Mainz 45 33 12 9 12 52 53 -1

10. Colônia 42 33 10 12 11 48 52 -4

11. B. Moenchengladbach 40 33 10 10 13 50 55 -5

12. Werder Bremen 36 33 10 6 17 51 63 -12

13. Hoffenheim 35 33 10 5 18 47 56 -9

14. Augsburg 34 33 9 7 17 42 61 -19

15. Stuttgart 32 33 7 11 15 44 56 -12

16. Bochum 32 33 9 5 19 37 72 -35

17. Schalke 04 31 33 7 10 16 33 67 -34

18. Hertha Berlim 26 33 6 8 19 40 68 -28

