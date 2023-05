Borussia Dortmund vence Augsburg (3-0) e assume liderança da Bundesliga a uma rodada do fim

O Borussia Dortmund venceu em sua visita ao Augsburg (3-0), com uma 'dobradinha' de Sébastien Haller e um gol de Julian Brandt, e assumiu a liderança da Bundesliga no momento em que resta apenas uma rodada para o fim do campeonato alemão.

Com 70 pontos, os jogadores comandados pelo técnico Edin Terzic têm uma vantagem de dois pontos sobre o Bayern de Munique antes da 34ª e última rodada. Uma vitória em casa, no Westfalenstadion, contra o Mainz daqui a seis dias, qualquer que seja o resultado do Bayern como visitante contra o Colônia, dará ao Dortmund seu primeiro título alemão desde 2012, o que encerraria dez anos de hegemonia absoluta do Bayern desde 2013.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tba/hpa/iga/psr/aam