Benfica arranca empate no fim contra Sporting (2-2) e fica a um passo do título

O Benfica arrancou um empate dramático (2-2) contra o Sporting (4º) neste domingo, no dérbi de Lisboa, pela 33ª rodada do campeonato português e ficou a um passo do título.

O Sporting abriu a vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, por meio de Francisco Trincão (39') e Ousmane Diomandé (44'). Mas na reta final da partida o meia norueguês Fredrik Aursnes (71') e João Neves nos acréscimos (90'+4) garantiram um ponto para as 'Águias'.

Faltando um jogo para o encerramento do campeonato, o Benfica tem dois pontos de vantagem sobre o Porto e um saldo muito superior (+59 contra 48+).

O líder tentará conquistar o título em casa, diante do último colocado, o Santa Clara, no próximo fim de semana.

--- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Português e classificação:

- Sexta-feira:

Marítimo - FC Vizela 1 - 0

- Sábado:

Santa Clara - Portimonense 1 - 0

Arouca - Chaves 1 - 0

Boavista - Sporting de Braga 1 - 1

FC Famalicão - Porto 2 - 4

- Domingo:

Vitoria de Guimarães - Gil Vicente 1 - 0

Paços de Ferreira - Rio Ave 3 - 1

Casa Pia - Estoril 2 - 2

Sporting de Lisboa - Benfica 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Benfica 84 33 27 3 3 79 20 59

2. Porto 82 33 26 4 3 70 22 48

3. Sporting de Braga 75 33 24 3 6 72 30 42

4. Sporting de Lisboa 71 33 22 5 6 69 31 38

5. Vitoria de Guimarães 53 33 16 5 12 34 36 -2

6. Arouca 51 33 14 9 10 34 37 -3

7. Chaves 46 33 12 10 11 34 36 -2

8. FC Famalicão 43 33 13 4 16 37 45 -8

9. Casa Pia 41 33 11 8 14 31 39 -8

10. Boavista 41 33 11 8 14 39 53 -14

11. FC Vizela 40 33 11 7 15 33 36 -3

12. Rio Ave 39 33 10 9 14 34 41 -7

13. Portimonense 34 33 10 4 19 25 46 -21

14. Gil Vicente 34 33 9 7 17 31 41 -10

15. Estoril 32 33 9 5 19 30 48 -18

16. Marítimo 26 33 7 5 21 31 60 -29

17. Paços de Ferreira 23 33 6 5 22 26 59 -33

18. Santa Clara 22 33 5 7 21 26 55 -29

