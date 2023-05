Ataque armado contra pilotos de rally deixa 10 mortos no México

Um ataque com armas longas contra um grupo de pilotos amadores de rally na localidade mexicana de Ensenada (norte, fronteiriça com Estados Unidos) deixou 10 mortos e nove feridos neste sábado(20), informaras as autoridades.

O massacre foi durante a tarde quando os automobilistas, que participavam de uma corrida de aventura, estavam parados no acostamento de uma estrada, quando um grupo de homens desceu de uma caminhonete e abriu fogo.

A agressão "deixou 9 feridos e 10 mortos", afirmou o governo de Ensenada em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vídeos publicados em redes sociais mostram os corpos de algumas vítimas ao lado dos veículos 4x4 na trilha empoeirada.

O Ministério Público de Baja California - estado ao qual pertence Ensenada e duramente afetado pela violência do narcotráfico- anunciou a formação de um "grupo especial de investigação" para identificar os assassinos e determinar os motivos do ataque, afirmou o comunicado.

Alguns feridos foram atendidos por paramédicos da Cruz Vermelha local, que posteriormente os transferiram a hospitais no centro de Ensenada, município de cerca de 440.000 habitantes.

Baja California é um dos estados com maior número de homícidios dolosos no México, a maioria é atribuída pelo governo à disputa entre gangues do crime organizado. Entre janeiro e abril, foram registrados 721 assassinatos no estado, segundo dados oficiais.

Esse e outros cinco estados concentram 47,3% do total de homicídios registrados no país em igual período (9.912 casos).

México está envolvido em uma espiral de violência que deixa quase 400.000 mortos e dezenas de milhares de desaparecidos desde 2006, quando o governo iniciou uma polêmica ofensiva antidrogas com apoio dos Estados Unidos e participação das forças armadas mexicanas.

str/yug/atm/jc