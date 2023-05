PRINCIPAIS NOTÍCIAS

JAPÃO G7: Zelensky se reúne com líderes do G7, que apelam à China para 'pressionar' a Rússia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Líder do Grupo Wagner anuncia captura de Bakhmut, onde Ucrânia afirma seguir lutando

=== JAPÃO G7 ===

HIROSHIMA:

Zelensky se reúne com líderes do G7, que apelam à China para 'pressionar' a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reuniu neste sábado(20) com vários líderes mundiais após chegar em Hiroshima, Japão, para a cúpula do G7, cujos líderes instaram a China a "pressionar a Rússia para que encerre sua agressão" contra a Ucrânia.

(G7 Ucrânia conflito Rússia Japão diplomacia cúpula política desarmamento sanções, 586 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

Líder do Grupo Wagner anuncia captura de Bakhmut, onde Ucrânia afirma seguir lutando

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, reivindicou, neste sábado (20), a captura completa da cidade ucraniana de Bakhmut, cenário da batalha mais longa e sangrenta da ofensiva da Rússia. Kiev, por sua vez, garantiu que continua combatendo no local, mas reconheceu que a situação é "crítica".

(Ucrânia conflito Rússia , 621 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden acredita que EUA conseguirá 'evitar default' mesmo diante de negociações difíceis

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou seu otimismo neste sábado (20) de que chegará a um acordo com a oposição para aumentar o limite de endividamento do país e evitar um default, apesar das negociações difíceis com os republicanos.

(EUA política economia, 684 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

CANNES:

'Retratos fantasmas', uma homenagem do brasileiro Kleber Mendonça Filho aos antigos cinemas

Cinemas que desaparecem, ruas desertas no centro, edifícios vazios... o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho apresenta em Cannes "Retratos fantasmas", um "mapa sentimental" de Recife, sua cidade natal, e uma emocionante homenagem às salas escuras da sétima arte.

(Cannes gente cinema, 500 palavras, a ser transmitida)

CANNES:

Cannes abre espaço para Scorsese, De Niro e DiCaprio com 'thriller' em terras indígenas

O cinema americano volta com força a Cannes neste sábado (20), com a estreia de "Assassinos da Lua das Flores" de Martin Scorsese, sobre assassinatos em série de indígenas, com dois de seus atores preferidos, Robert de Niro e Leonardo DiCaprio.

(EUA cinema Cannes, 460 palavras, já transmitida)

CANNES:

O diretor argentino Lisandro Alonso descobre o mundo indígena com 'Eureka'

O diretor argentino Lisandro Alonso voltou ao festival de Cannes para apresentar "Eureka", sua maneira pessoal de descobrir o mundo indígena, nos Estados Unidos e América Latina, com um filme sem limites de tempo e espaço.

(Cannes França gente cinema Argentina, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP