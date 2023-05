Papa confia missão de paz na Ucrânia a cardeal italiano

O papa Francisco confiou uma missão de paz na Ucrânia ao cardeal Matteo Zuppi, presidente da conferência episcopal italiana e procedente da Comunidade de Santo Egídio, conhecida por seu trabalho a serviço da diplomacia, informou o Vaticano neste sábado (20).

O sumo pontífice pediu ao cardeal Zuppi para "ajudar a resolver as tensões do conflito na Ucrânia, com a esperança, à qual o santo padre nunca renunciou, de que isso possa abrir caminhos para a paz", informou o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

"O calendário desta missão e suas modalidades estão em estudo", acrescentou, em nota.

O papa reza pelas vítimas da guerra na Ucrânia quase toda semana em sua audiência geral.

No mês passado, em uma coletiva de imprensa ao retornar da Hungria, Francisco mencionou esta missão pela primeira vez, e declarou que estava pronto para fazer tudo o necessário pela paz na Ucrânia. O papa acrescentou que "uma missão que ainda não é pública estava a caminho".

Arcebispo de Bolonha, Matteo Zuppi, de 67 anos, preside a conferência episcopal italiana desde o ano passado e foi cardeal da comunidade de Santo Egídio.

Apelidada de "a pequena ONU de Trastevere", nome do bairro italiano onde está situada, esta comunidade de católicos laicos, criada em 1968, tinha como missão inicial ajudar os pobres e marginalizados.

