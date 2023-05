Países do grupo Quad criticam China sem citá-la

Os dirigentes dos países do grupo Quad, uma aliança informal entre Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, criticaram a China, sem citá-la, na cúpula do G7, neste sábado (20), em Hiroshima, no Japão.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os outros três dirigentes do Quad não mencionaram explicitamente a China, mas o gigante asiático foi claramente o alvo de um comunicado que pede "a paz e a estabilidade na área marítima do Indo-Pacífico".

"Nós nos opomos firmemente à desestabilização e às ações unilaterais que tendem a mudar o status quo pela força ou pela coerção", diz o comunicado, em referência velada às ações da China nesta região do mundo, consideradas fonte de instabilidade pelos países ocidentais.

"Expressamos nossa viva preocupação diante da militarização das zonas disputadas, ao uso perigoso de navios militares ou da guarda costeira e aos esforços para desestabilizar as atividades de exploração dos recursos off-shore de outros países", afirma o texto.

A declaração faz referência à construção pela China de bases em recifes disputados e ao assédio de embarcações em águas reivindicadas por Pequim, especialmente no Mar do Sul da China.

Os líderes do grupo Quad se reuniram em paralelo à cúpula do G7 (Estados Unidos, Alemanha, Japão, Canadá, Reino Unido, França e Itália).

